Фестиваль «Студенческая весна» пройдет в Хабаровском крае в апреле Фото: комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края

Открытый смотр-конкурс инноваций и достижений «Студенческая весна - 2023» пройдет в Хабаровском крае в начале апреля. Уже начался прием заявок от учащихся вузов и ссузов. Подать документы можно будет до 24 марта. В этом году в рамках мероприятия будут представлены творческие, научно-исследовательские и лидерские программы.

- В этом году мы делаем упор на работу с вузами края, которые помогают нам в подготовке к фестивалю. Для нас важно учитывать запрос молодежи, поэтому мы ежегодно вносим корректировки в концепцию мероприятия, отталкиваясь от опыта предыдущих лет. Мы стремимся сделать фестиваль таким, чтобы студентам было интересно в нем участвовать, и каждый мог увидеть возможности для самореализации, - сказала Амалия Шихалева, председатель комитета по делам молодежи Хабаровского края.

В 2023 году в программу «Студенческой весны» войдет семь направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, медиа, оригинальный жанр и фестиваль-конкурс студенческих театров.

Заочный этап научно-исследовательской программы продлится до 31 марта. Победители этого направления смогут получить денежные премии.

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