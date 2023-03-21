Прокусил голову и убил двух собак: тигр зашел в поселок Семисточный

Три собаки стали жертвами тигра в ЕАО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне жители поселка Семисточный обнаружили следы тигра на снегу в окрестностях населенного пункта. Новость о хищном госте тогда опубликовали местные телеграм-каналы. По неподтвержденной информации, визит животного обернулся гибелью минимум двух собак.

- Одну собаку убил, второй прокусил голову, а третья дождалась хозяина и умерла, - пишет один из пользователей паблика.

Сообщается, что тигр забрел на территорию местной пасеки. Там он нашел себе добычу - пса, который сторожил территорию. Пишут, что хозяева нашли ошейник питомца недалеко от частного участка. Саму собаку пока не обнаружили.

Напомним, в начале марта следы амурского тигра заметили в пригороде Биробиджана. Местных жителей просили быть осторожными и не выходить на улицу ночью.

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