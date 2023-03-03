«Надо быстро спрятать собак»: жители ЕАО боятся появившегося в окрестностях амурского тигра

О встречах с хищником просят незамедлительно сообщать Фото: Центр "Амурский тигр"

Этой зимой в Хабаровском крае и Еврейской автономии зафиксировано как никогда много заходов амурских тигров в населенные пункты. Хищники приходят за добычей - берут сидящих на привязи собак и уходят восвояси. Легкий способ добыть себе пропитание полюбился полосатым кошкам, а вот люди сильно пугаются, когда в их поселке столуется крупный хищник. В очередной раз сообщения о том, что в окрестностях поселка бродит тигр, пришли из пригорода Биробиджана.

Большие следы заметили рядом с поселком Августовским, который находится близко к Биробиджану. На сообщения отреагировал мэр областной столицы Максим Семенов и успокоил жителей, заверив, что все необходимые меры для обеспечения безопасности людей уже принимаются.

- На место выехали сотрудники полиции и организовали там патрулирование. Кроме того, сотрудники Лесоохраны будут заниматься отгоном животного с территории поселка, если он будет замечен в населенном пункте, - сказал глава города.

Жителей он попросил быть осторожными и внимательными, ночью на улице не ходить, а в случае, если будет замечен хищник - сообщать по телефону в дирекцию по охране объектов животного мира и особо охраняемым природным территориям ЕАО, в департамент по охране объектов животного мира, или на единый экстренный номер 112.

Между тем, жители области уже начали бурное обсуждение в социальных сетях. Многие из них опасаются, что животное голодное, и скорее всего, начнет давить местных собак. Если своих, домашних питомцев они еще могут забрать и спрятать в доме, то бродячие псы останутся один на один с полосатым хищником. Другие переживают, что тигр придет в сам город.

- Надо собак прятать, чтобы нечем ему было здесь поживиться, и он ушел. А иначе, ждем новые трупы питомцев, - говорит Андрей, биробиджанец.

Как подтвердили в Центре «Амурский тигр», действительно, хищники выходят в села только потому, что в тайге добыть пищу труднее. Это совпало еще и с тем, что популяции кабана стало меньше, в том числе, из-за недавней африканской чумы свиней.

- Сократившаяся численность кабана заставила полосатых внести изменения в рацион, переориентироваться на другие виды копытных животных, численность которых, напротив, растет. «Выпавшего» кабана по большей степени для некоторых особей компенсировала косуля. Правда, поймать ее сложнее, и мяса в ней меньше. Так что некоторыми хищниками, по всей видимости, движет не голод, а лень, - рассказали в Центре.

Проблему пытаются решить - в Хабаровском крае запретили охоту на кабана на три года.

При этом, если легкого доступа к собакам, например, нет, то тигр теряет интерес и уходит. На человека амурский тигр без причины не нападает. Среагировать агрессивно он может, если его ранили, или есть другая угроза.

Однако не так давно в Хабаровском крае тигр напал на молодого охотника прямо через окно. Мужчина до сих пор находится в больнице, ему ампутировали левую руку. Накануне стало известно, что сейчас охотник стабилен, но делать стопроцентные ставки на выздоровление пока никто не берется.

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