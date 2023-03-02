Зверь набросился на охотника прямо в домике и причинил серьезные раны Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Хабаровске пострадавшему при нападении тигра 19-летнему Сергею становится все лучше. Напомним, что парень едва не стал жертвой хищника 12 февраля. Зверь набросился на охотника прямо в домике и причинил серьезные раны.

ТИГР НАПАЛ НА ОХОТНИКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Сергей вместе с двумя товарищами добывал пушнину в урочище реки Тормасу (нацпарк «Анюйский»). Здесь для охотников из числа коренных малочисленных народов Севера отведен специальный участок для промысла. Вечером мужчины разошлись по зимовьям: Сергей с приятелем заселились в один домик, третий - занял соседний.

Охотники занимались своими делами, когда со стороны тайги послышался жуткий звук. Сергей подошел к окошку и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Хищник вцепился в парня, второй охотник не растерялся и застрелил зверя из ружья. Пострадавший парень выжил, но ему срочно требовалась помощь.

В глухой тайге связи нет, поэтому за помощью поехал третий охотник из соседнего домика. До ближайшей базы было около 35 километров, часть пути мужчина проехал на снегоходе, но техника сломалась. Пришлось идти пешком, до места охотник добрался лишь к обеду, 13 февраля. К вечеру помощь добралась до истекающего кровью Сергея.

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

Парня вывезли в ближайшую больницу села Троицкое на снегоходе. Доставили уже ночью, 14 февраля. Охотник был в тяжелом состоянии: он больше суток провел в тайге, потерял много крови, находился в травматическом шоке. Днем Сергея эвакуировали в Хабаровск на вертолете.

В краевой столице охотнику сделали операцию, ввели противогангренозную сыворотку, продолжили проводить противошоковую терапию. 21 февраля парня готовили к ампутации левой руки. По данным на 23 февраля, операция по отъему конечности прошла успешно. Сейчас состояние Сергея постепенно улучшается.

- Пациент еще в реанимации, но состояние стабильно улучшается. Молодой человек в создании, адекватен, с ним продолжаются работать таракальные хирурги, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого минздрава.

По факту ЧП полиция проводит проверку. Предварительно, перед нападением тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленные препятствия.

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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Полиция проводит проверку по факту убийства тигра при нападении на человека в Хабаровском крае

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