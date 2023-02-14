Потерял много крови: стало известно состояние охотника, на которого напал тигр в Хабаровском крае

Парень осле нападения зверя в тайге пробыл двое суток. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровском крае амурский тигр напал на человека 12 февраля. Напомним, что зверь набросился на охотника прямо в доме. Хищника пришлось застрелить, пострадавший выжил. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Тигр едва не загрыз 19-летнего парня в районе села Арсеньево. Двое охотников остановились в зимовье. Пострадавший услышал шум, подошел к окну, и тут на него набросился зверь. Второй охотник не растерялся и смог застрелить тигра.

Пострадавший получил множественные раны, в том числе левой руки и шеи. Его, по словам знакомого охотников, довезли до ближайшей Троицкой больницы на снегоходе. Сейчас он находится в реанимации.

- Состояние тяжелое стабильное, после нападения зверя в тайге пробыл двое суток, потерял много крови. Сегодня (14 февраля - прим. ред.) его бортом медицины катастроф эвакуируют в Краевую клиническую больницу имени Сергеева в Хабаровске, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Знакомый охотников отметил, что тигр «был тощий и голодный». «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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