Гулял с мертвой собакой в зубах: мощный амурский тигр зашел на территорию детского дома в селе Найхин

Хищник перемахнул через забор и прогулялся вдоль спортивной площадки Фото: Скриншот с видео

Амурский тигр обнаглел настолько, что проник на территорию детского дома №37 в селе Найхин (Нанайский район). Хищник вышел на прогулку ночью 24 января. Есть одна жертва.

Тигр забрался на территорию около трех часов ночи. Хищник перемахнул через забор и прогулялся вдоль спортивной площадки. По пути убил собаку, которая охраняла склад. С добычей в зубах он побродил еще немного и ускользнул в лес.

Следы тигра утром нашли сотрудники детского дома, информацию передали во все соответствующие структуры. Судя по камерам видеонаблюдения, прогулка хищника заняла около получаса. К жилому корпусу зверь не подходил, да и в целом к зданиям никакого интереса не проявлял.

- Охотоведы нас заверили, что днем появление тигра исключено. Это может случиться, разве что, если зверь будет болен или ранен. Поэтому опасности для воспитанников никакой нет, так как в темное время суток они на улицу не выходят. В школу дети идут к девяти часам утра, когда уже светло. Ситуация находится под контролем, - рассказала «КП» - Хабаровск» Александра, замдиректора детского дома №37 села Найхин.

По словам специалистов, тигр на кадрах - молодой самец в самом расцвете сил. Что именно его погнало в людские края - неизвестно. Из вариантов: простота добычи собак и нехватка кабанов.

Подобное явление тигра в детском доме случилось впервые. Но по селу зверь гуляет с пугающей регулярностью. Ранее хищник утащил собаку у местных жителей. Не исключено, что этот тигр совершает набеги на соседние села.

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