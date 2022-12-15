Запретить охоту на кабана: в Хабаровском крае бьют тревогу из-за катастрофы с кормом у амурских тигров

Численность дикого кабана - основы рациона тигров - резко снизилась Фото: Дмитрий БРУШКО

В Хабаровском крае амурские тигры массово заходят в села. Хищники убивают собак, в один из разов утащили лошадь. Ситуацию с хищническими визитами критической пока не считают, но делать с этим определенно что-то нужно.

ЕСЛИ НАДО, ИЗЫМЕМ

Зимой 2022 года тигры сосредоточили свои силы в Вяземском, Бикинском, Хабаровском, Ванинском, Нанайском и имени Лазо районах. С 25 ноября по 14 декабря хищники 23 раза заглядывали в 18 населенных пунктов. Просто гуляли, убивали собак, пугали местных жителей. Это много, но не критически. Для справки: за 2021 год было 70 конфликтных ситуаций с тигром, за 2022 - 81.

Власти края запросили у Росприроднадзора разрешения на изъятие из природы шести амурских тигров в вышеуказанных районах. Это не означает, что хищников прямо сейчас заберут из естественной среды обитания и будут где-то держать. Мера направлена на предупреждение ситуации: если вдруг потребуется изъять проблемного тигра, разрешение на это уже будет у охотоведов на руках. Это позволит избежать дальнейших конфликтных ситуаций.

- Росприроднадзор в разрешениях на изъятие указывает дальнейшую судьбу тигра. Как правило, хищник проходит освидетельствование ветеринарного врача, который дает заключение о его состоянии здоровья. Если тигр здоров, то его необходимо выпустить в отдаленном участке тайги подальше от населенных пунктов, если болен или ранен, то поместить в реабилитационный центр, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства края.

ОСНОВА ПОДОРВАНА

Идти в людские поселения тигров заставляет голод. Основу рациона хищника составляет дикий кабан, а его численность за последние годы резко снизилась до катастрофических отметок. Популяцию подкосила бушующая в прошлые годы африканская чума свиней. Ну и люди тоже внесли свою лепту.

- Численность кабана критически снизилась за прошлую зиму. За лето восстановиться он не успевает, в то же время на него продолжают охотиться люди. Для того чтобы восстановить численность, нужно принимать меры: запретить на некоторое время охоту, - прокомментировал Юрий Колпак.

Охоту предлагают запретить на три года с возможностью продления ограничений до пяти лет. Также предлагается вернуть кабана в список охотничьих ресурсов, которые добывают в соответствии с утвержденными лимитами. Чтобы у диких хрюшек была еда, также предлагается запретить вырубку дуба монгольского на три года с возможностью продления до пяти лет.

Власти просят утвердить показатель минимальной численности кабана в ареале тигра. На 1000 гектаров угодий предлагается три диких хрюшки. Если плотность кабана ниже, предполагается, что охота на него закрывается без согласования с федеральным Минприроды.

Документ с перечнем мер направлен в Росприроднадзор и Минприроды России.

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