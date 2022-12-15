Собачий геноцид: оголодавшие тигры массово охотятся в селах Хабаровского края

За 20 последних дней полосатые звери 23 раза заглядывали к людям Фото: Скриншот с видео

С началом зимы из разных уголков Хабаровского края приходят тревожные сообщения: «Тигр пробрался в такое-то село». Краснокнижные хищники не просто пугают жителей региона, но и нападают на собак и лошадей. За 20 последних дней полосатые звери 23 раза заглядывали к людям в 18 населенных пунктах.

ЗАКУСЫВАЮТ СОБАКАМИ

Тигры объявлялись под Хабаровском в поселке Корфовский и возле турбазы «Петропавловское озеро», где убили несколько собак, а также фермерском хозяйстве Кофон, откуда утащили лошадь. Хищники погуляли в Арсеньеве и Маяке (Нанайский район), растерзали псов в Сите (район имени Лазо) и Бычихе (Хабаровский район).

В поселке Шумный (Вяземский район) на смену орудовавшей там в начале года тигрице пришел другой полосатый кот и уже съел трех собак. В селе Бичевая (район имени Лазо) редкий хищник сперва просто поблуждал по улицам, затем вернулся и убил пса на окраине. Один из последних случаев произошел в Осиновой Речке, где тигр 14 декабря задавил собаку.

В такой ситуации большинство местных жителей боится не столько за питомцев, сколько за детей и свои жизни. Кто знает, что взбредет в голову амурскому тигру.

ПРИЧИНЫ

К людям тигров гонит голод. Основным кормом для полосатых хищников является дикий кабан. Его поголовье за последние годы катастрофически сократилось, в том числе из-за африканской чумы свиней. Специалисты бьют тревогу и просят Минприроды РФ запретить в Хабаровском крае охоту на кабана.

- Численность кабана критически снизилась за прошлую зиму. За лето восстановиться он не успевает, в то же время на него продолжают охотиться люди. Для того чтобы восстановить численность, нужно принимать меры: запретить на некоторое время охоту, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства края.

Из того, что тиграм не хватает еды, вытекает другая причина массовых визитов в села - легкая добыча в виде собак, особенно на привязи. Большие коты - невероятно умные звери и расценивают обстановку так: «Эта еда никуда не денется, а значит, зачем тратить силы на то, чтобы поймать обед? Буду кормиться здесь».

Ну и третья причина - отсутствие освещения в селах. Отчасти таких недружественных тигриных визитов можно было бы избежать - свет снижает шансы на то, что тигр залезет на людскую территорию. За решение этой проблемы взялся Общероссийский народный фронт.

- Дело в том, что у нас на улицах нет никакого освещения. Мы боимся за наших детей, потому что они идут в школу потемну и возвращаются так же, - рассказала Анастасия Малагина, жительница села Бычиха, у которой тигр съел собаку.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В первую очередь - быть осторожными. Не отпускать детей одних, особенно в темное время суток. Самим тоже лучше лишний раз не выходить на улицу, зная, что где-то поблизости ходит тигр. Рекомендуется передвигаться группами.

Есть собак для тигров - не норма, но в сложившейся ситуации владельцам животных лучше не отпускать их бегать по улицам и не оставлять привязанными во дворах. Запирать питомца в вольер - тоже не лучшая идея: хищник может в два счета открыть дверцу и закусить Бобиком.

Обо всех случаях выхода тигров необходимо сообщать в Службу охотничьего надзора региона по телефону: 8 (4212) 32-82-19 или в Центр «Амурский тигр» по номеру: 8 (423) 2-221-448.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Страшно выходить: тигр оккупировал село в Хабаровском крае

Бегающего по улицам тигра заметили в селе Бичевая Хабаровского края (подробнее)

Запутался и запаниковал: специалисты объяснили пугающее появление тигра в селе Бичевая Хабаровского края

Охотоведы Хабаровского края рассказали, что бегающий по селу Бичевая тигр заблудился (подробнее)

Амурский тигр вышел к турбазе под Хабаровском

Хищник загрыз собаку (подробнее)