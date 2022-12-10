Поедала собак под Вяземском: тигрица-убийца домашних животных перебралась в другой район Хабаровского края

На вид самка упитана и здорова Фото: Скриншот с видео

Старая полосатая знакомая вновь объявилась в Хабаровском крае. Тигрица, которая давила собак в Вяземском районе, «переехала» в Ванинский. Следы краснокнижной кошки заметили местные жители. Позже хищница показалась охотоведам.

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ

Тигрица старше пяти лет орудовала под Вяземском в феврале 2022 года. Она задавила порядка десяти собак и уходить не собиралась. Тогда специалисты отловили хищницу, надели на нее спутниковый ошейник и выпустили в Комсомольском районе. Новый дом зверя был богат копытными и находился вдалеке от человеческих жилищ.

Ошейник быстро перестал работать и специалисты потеряли след хищницы. Под конец года большая кошка сама дала о себе знать, причем в нетипичном для тигра месте обитания. Самка объявилась в Ванинском районе, где во время сплошного учета полосатые хищники не отмечались. Опознали зверя по тому самому ошейнику.

СВЕРНУЛА

Судя по следам, тигрица шла по направлению к населенному пункту. В десяти километрах от него хищница показалась инспекторам. Охотоведы были готовы начать отпугивать зверя от населенного пункта, но этого не потребовалось.

- На вид самка упитана и здорова. Поведение ее абсолютно адекватно и соответствует тому, как должен вести себя дикий зверь. Особо отметим, что конфликтных ситуаций тигрица не создает и дальше в сторону населенного пункта тигрица так и не пошла. Она свернула по направлению к лесу, где ее след потерялся, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

О фактах появления тигров и других крупных хищников в населенных пунктах Хабаровского края и вблизи к ним, а также о случаях нападения хищников на сельскохозяйственных и домашних животных необходимо сообщать в Службу охотничьего надзора региона по телефону: 8(4212)32-82-19 или в Центр «Амурский тигр» по номеру: 8(423)2-221-448.

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