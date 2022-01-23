«Нам страшно выходить на улицу»: Амурский тигр терроризирует поселок в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Шумный, что в Хабаровском крае, люди напуганы появлением амурского тигра. Хищник заявляет там свои права на территорию уже около полутора месяцев, и пока успешно: он сожрал шесть собак и, кажется, не боится встречи с человеком.

— Нам страшно выходить на улицу. Если есть возможность поехать на машине до магазина, допустим, мы на ней и едем. Потому что пешком это не безопасно. Раньше он охотился только ночью, а теперь может и днем, — рассказал «Комсомолке» местный житель Николай. Опасения встретиться с тигром в светлое время суток оказались небезосновательны.

— Хищник недавно был замечен днем, когда шел по дороге возле фельдшерско-акушерского пункта, — сообщил глава поселка Алексей Намаконов.

Чиновник уверен: зверя необходимо отловить, потому что он привык легко добывать себе еду в поселке. Сейчас глава Шумного ждет соответствующего разрешения от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, потому что не уверен, что охотники не пойдут сами за диким зверем, защищая свои дома.

Отметим, что тигры в Шумном появляются время от времени. 15 декабря прошлого года там умерли два тигренка: малыши погибли от холода и голода. В попытках согреться они залезли под крыльцо одного из домов, где их еле живых обнаружили хозяева жилища. Они вызвали специалистов, но пока те ехали, полугодовалые котята погибли.

Всех тогда волновал вопрос, где мать потомства. Предполагалось, что хищница могла потерять детей из виду во время охоты или стала жертвой браконьеров. Однако теперь есть повод полагать, что разгуливающий по поселку тигр может оказаться самкой и мамой тех погибших малышей. Так это или нет, станет понятно только после того, как хищник будет отловлен и у него будут взяты анализы.

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Рейды на поселок Золотой полосатый хищник устраивает примерно раз в двое суток. Редкий зверь нападает на домашних собак, причем убивает даже тех, что сидят на цепи. Добычей тигра уже стали как минимум десять псов. (подробнее)

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