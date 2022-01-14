Стала известна точная причина смерти двух тигрят в Хабаровском крае

15 декабря котята пришли в населенный пункт и забрались под крыльцо одного из домов. Фото: архив минприроды края

В поселке Шумный Вяземского района Хабаровского края 15 декабря 2021 года погибло двое тигрят краснокнижного Амурского тигра. Малышам было всего 5-6 месяцев от роду. В попытках согреться они залезли под крыльцо одного из домов, где их еле живых обнаружили хозяева жилища. Те позвонили специалистам, но пока охотоведы добирались до места, тигрята скончались.

Затем тела полосатых хищников министерство природных ресурсов края передало в Центр «Амурский тигр», для проведения ветеринарной экспертизы. Организация находится во Владивостоке, но сама экспертиза проходила в Уссурийске на базе Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

- Исследование показало, что животные скончались от крайней степени истощения и обезвоживания, которые запустили необратимые процессы в организме. Травм и огнестрельных ранений у тигрят них нет. Погибшие хищники были разных полов. По какой-то причине малыши на долгое время остались без матери, поэтому начали голодать. А самостоятельно найти пропитание зимой они не смогли, - сообщили в центре «Амурский тигр».

Лишиться материнской опеки тигрята могли по трем причинам: либо их мать убили браконьеры, эту версию проверяют правоохранители; либо тигрица скончалась по естественным причинам; либо мать отправилась на длительную охоту и не вернулась, а голодные тигрята отправились по глубокому снегу ее искать. Так они и забрели в поселок Шумный. Где нашли свою смерть.

- Для взрослых тигров голодание до десяти дней считается нормальным, потом уже начинаются проблемы в организме – животное теряет силы и ему становится сложнее охотиться. А после 20-25 дней голодания взрослая особь может скончаться от истощения. У детенышей, конечно, эти сроки значительно меньше. Сказать, сколько точно дней тигрята голодали, мы не можем. Сроки сильно зависят от прерывности и непрерывности питания. По нашим оценкам тигрята не получали пищу примерно 10-15 дней, что и привело к голодной смерти, - рассказал «КП-Хабаровск» Сергей Арамилев, гендиректор Центра «Амурский тигр».

На выживаемость хищников влияют и такие факторы как: глубина снежного покрова, температура окружающей среды и так далее.

- Если бы тигрят обнаружили живыми, то шансы на их спасение были бы. Правда, не всегда можно спасти истощенных животных, так как в организме уже могут начаться необратимые процессы. Обычно, когда такой тигренок попадает в реабилитационный центр, то его корят специальным фаршем, насыщенным витаминами. Также при первом осмотре ставится капельница, колются антибиотики. А для этого дикое животное приходится вводить в состояние наркоза, что не очень полезно. Главное запустить пищеварительную систему, чтобы животное начало набирать вес.

Пока что версия с браконьерами не получила подтверждения, но у следствия есть некоторые зацепки в этом направлении. Чтобы снизить гибель тигров по вине человека центр «Амурский тигр» действует по трем направлениям:

- взаимодействия с правоохранителями и службами охотничьего надзора и охраны заповедника;

- развитие центров реабилитации и предотвращение конфликтных ситуаций с тиграми;

- компенсация потерянных животных.

- Всегда сложно говорить о смерти тигрят, которых не получилось спасти - а ведь они могли вырасти в красивых и самостоятельных хищников. По первым двум версиям все очевидно. Зимой без самки тигрята в таком возрасте обречены. Они сделали, что смогли, но погибли. По третьей версии тигрица жива. Однако не стоит переоценивать материнский инстинкт.

Порой так случается, что в экстремальных условиях самка в первую очередь спасает себя. А когда тигрица долго охотиться, то может терять ощущение времени. Также отдельные особи порой могут терять свое потомство из-за недостатка материнских навыков.

Амурский тигр на Дальнем Востоке живет в экстремальных условиях. 15-18 процентов в зависимости от года погибают от естественных причин. Если в выводке у тигрицы три иди четыре тигренка, то по статистике до взрослого состояния доживают всего 1,7. Это суровые законы дикой природы.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Как жалко, совсем крошки»: мертвых маленьких тигрят нашли в Хабаровском крае

Малыши вышли к людям и забились под крыльцо дома (подробнее)