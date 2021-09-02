Убивает и тащит в лес: амурский тигр держит в страхе поселок в Хабаровском крае

Цель краснокнижного кота - собаки, которых он убивает, утаскивает в тайгу и съедает Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители поселка Золотой (район имени Лазо) вторую неделю боятся выходить из домов - в населенный пункт повадился ходить тигр. Полосатый зверь пробирается в лесную деревню по ночам. Цель краснокнижного кота - собаки, которых он убивает, утаскивает в тайгу и съедает.

Тигр оккупировал поселок в конце августа. Рейды на Золотой полосатый хищник устраивает примерно раз в двое суток. Редкий зверь нападает на домашних собак, причем убивает даже тех, что сидят на цепи. Добычей тигра уже стали как минимум десять псов.

- Получено разрешение на изъятие тигра из дикой природы. На место отправилась наша группа, - прокомментировали «КП» в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Обычно тигры стараются избегать мест обитания человека. Большие коты хоть и цари тайги, но людей побаиваются. В случае с поселком Золотой ситуация неоднозначная. Населенный пункт находится фактически в лесу и окружен высокими зарослями. Это могло стать одним из факторов привлечения тигра. Хищнику удобно прятаться в кустах и выслеживать жертву.

Собаки - также нетипичная еда для полосатого зверя. На поедание псов тигра, скорее всего, толкнула легкость добычи. Логика большого кота такая: собак не нужно выслеживать и догонять, а значит - зачем заморачиваться? Также среди причин такого поведения тигра могут быть голод или болезнь.

Жителям Золотого специалисты советуют спрятать домашних животных, быть внимательными и стараться как можно меньше находиться на улице, особенно вечером. Передвигаться желательно большими компаниями.

Что касается тигра-собакоеда, то его, вероятнее всего, отправят на реабилитацию. Если хищник покажет, что способен и дальше охотиться на дичь, его вернут обратно в естественную среду обитания. В противном случае краснокнижному зверю придется провести остаток жизни в неволе.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Мог убить тигр: мужчина вышел из домика в лесу и без вести пропал в Хабаровском крае

На месте исчезновения нашли тапочки и следы крови (подробнее)

Стали известны подробности убийства тигра-людоеда, который загрыз человека в Хабаровском крае

Редкого хищника застали в тайге вместе с телом жертвы (подробнее)