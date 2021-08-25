Стали известны подробности убийства тигра-людоеда, который загрыз человека в Хабаровском крае

Отстрелянный тигр оказался самкой, возраст три-четыре года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты в Хабаровском крае восстановили картину убийства человека тигром. Напомним, что 21 августа в тайге без вести пропал лесозаготовитель. Коллеги смогли найти разорванные вещи и следы крови, которая, как выяснилось позже, принадлежала исчезнувшему мужчине.

КРОВЬ И ТАПОЧКИ

Лесозаготовитель приехал на 15-дневную вахту из села Маяк, работал в бассейне ручья Ясный. 21 августа примерно в 21:50 мужчина вышел из жилого вагончика, чтобы справить нужду. Рабочий отошел на 20 метров от вахтовки, где его поджидал тигр. Зверь убил мужчину и утащил в лес.

Рабочий успел истошно крикнуть, на шум отозвались коллеги. Рядом с вагончиком вахтовики нашли разбросанные тапочки, кепку, разорванную одежду, головной фонарь и рулон туалетной бумаги. Недалеко от вещей обнаружены лужи крови. Лесозаготовители не стали гнаться за тигром, опасаясь новых жертв, но пытались отогнать хищника шумом и криками. В ожидании нового нападения вахтовики провели почти сутки.

- Так как рабочего автотранспорта на вахте в тот момент не было, выйти в зону покрытия мобильной сети и сообщить о случившемся им удалось только к вечеру следующего дня. Информация о нападении тигра на человека поступила к нам 22 августа в 18:20. Утром 23 августа на место происшествия выехала сводная группа, - рассказали «КП» в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

РЫВОК НА ПУЛИ

Оперативникам открылась та же самая картина: запекшаяся кровь и фрагменты одежды погибшего. В тайге специалисты нашли лежку тигра, подстерегавшего жертву, и след волочения. Охотоведы пошли по волоку и добрались до хищника, которого застали рядом с телом мужчины. Расставаться с добычей зверь не захотел, атаковал членов группы и был убит на месте.

- Отстрелянный тигр оказался самкой, возраст три-четыре года, ширина пятки передней лапы девять сантиметров, нормальной упитанности, без видимых внешних повреждений. Труп тигра-людоеда направлен на экспертизу в Уссурийск, в центр изучения болезней диких животных, - добавили в ведомстве.

Вынудить зверя напасть на человека могут голод, провокация, ослабленное состояние организма (болезнь или ранение).

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