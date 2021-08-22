Тигра-людоеда застрелили в Хабаровском крае после попытки напасть на чиновника

Убийцей оказался полосатый хищник - его застали рядом с телом погибшего Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Нанайском районе убили амурского тигра, который убил человека. Напомним, что в ночь на 23 августа редкий хищник напал на лесозаготовителя и уволок его в тайгу. На месте коллеги погибшего нашли разорванные вещи и следы крови.

Мужчина из села Маяк уехал на вахту заготавливать лес, работал недалеко от Арсеньево. В роковую ночь он вышел справить нужду, после этого рабочего никто не видел. Утром коллегу хватились другие вахтовики. На месте пропажи они обнаружили разбросанные тапки, кепку, фонарик и рулон туалетной бумаги. Рядом с вещами пропавшего были лужи крови, следы волочения в лес и отпечатки животного.

На место ЧП прибыли охотоведы, которые разбирались в обстоятельствах ЧП. Специалисты рассматривали несколько версий случившегося: разборки между рабочими, нападение медведя или тигра. Убийцей оказался полосатый хищник - его застали рядом с телом погибшего. Судьба животных, отведавших человеческого мяса предрешена: их либо изымают из дикой природы, либо убивают на месте, если ситуация угрожает жизни и здоровью людей.

- Прибывшие на место происшествия охотоведы по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение. Полные обстоятельства произошедшего будет устанавливать следствие. Безотносительно к результатам расследования, мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего, - прокомментировали «КП» в центре «Амурский тигр».

Региональный СК по факту пропажи мужчины организовал проверку в рамках статьи «Убийство». Тело амурского тигра передано на экспертизу в Уссурийск.

Обычно тигры стараются обходить стороной места обитания человека. Краснокнижный хищник хоть и царь тайги, но двуногих побаивается. Вынудить зверя напасть на человека могут голод, провокация, ослабленное состояние организма (болезнь или ранение).