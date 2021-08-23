СК проводит проверку после возможного убийства мужчины тигром в Хабаровском крае

Примерно в 10-15 метров от вагончиков рабочие нашли личные вещи пропавшего Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Нанайском районе продолжаются поиски 41-летнего мужчины. Лесозаготовитель без вести пропал недалеко от села Арсеньево. По информации коллег мужчины, его мог убить и утащить в лес тигр.

Пропавший приехал на вахту из села Маяк, вместе с другими рабочими заготавливал лес. В ночь на 23 августа мужчина, по предварительным данным, пошел справить нужду и исчез. Коллеги хватились вахтовика утром.

Примерно в 10-15 метров от вагончиков рабочие нашли личные вещи пропавшего - разбросанные тапочки, кепку, разорванную одежду, фонарик и рулон туалетной бумаги. На земле были кровь, следы волочения, которые уходили в лес, и отпечатки лап тигра.

- Проводится проверка по факту исчезновения мужчины по статье «Убийство». В настоящее время следственная группа проводит работу на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Проверка продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На месте также работают охотоведы, которые выясняют причины случившегося. Тело пропавшего пока не найдено.

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