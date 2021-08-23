Мог убить тигр: мужчина вышел из домика в лесу и без вести пропал в Хабаровском крае

Лесозаготовители предполагают, что мужчину убил амурский тигр и уволок в тайгу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае 23 августа без вести пропал мужчина. Он находился в лесу в Нанайском районе. На месте знакомые пропавшего нашли разбросанные личные вещи, кровь и следы волочения.

Мужчина жил в селе Маяк и вместе с другими вахтовиками работал лесозаготовителем в районе реки Тормасу примерно в 80 километрах от трассы. Ночью он вышел из домика, по предварительным данным, справить нужду. После этого мужчину никто не видел.

Вахтовики стали искать пропавшего. Им удалось обнаружить разбросанные тапочки, кепку, разорванную одежду, которые принадлежали исчезнувшему коллеге. Рядом - кровь и след от волочения, который уходил в лес. Лесозаготовители предполагают, что мужчину убил амурский тигр и уволок в тайгу.

- Пока рано говорить о том, что именно случилось с пропавшим. На место выехала группа, которая выясняет обстоятельства случившегося, - сообщил «КП» Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Обычно тигры стараются обходить стороной места обитания человека. Краснокнижный хищник хоть и царь тайги, но двуногих побаивается. Вынудить зверя напасть на человека могут голод, провокация, ослабленное состояние организма (болезнь или ранение).

- Дикого зверя, который нападает на человека, изымают из дикой природы. Затем специалисты принимают дальнейшее решение касательно судьбы животного, - прокомментировал Сергей Арамилев.

Животным-людоедам уготовано две участи: либо смерть при отлове, либо остаток жизни в неволе в центре реабилитации. Отведавший человеческого мяса зверь будет нападать на людей снова и снова. Хищник поймет, что человек - легкая добыча, а значит, зачем заморачиваться и гоняться за кабанами?

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