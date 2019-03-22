С вилами на царя тайги: в Хабаровском крае мужчина, защищая телочек, убил амурского тигра

Трагедия произошла вечером в поселке Золотой района имени Лазо Хабаровского края. Как рассказала жена Виталия Сайдова – Светлана, они вечером только закончила заниматься домашней скотиной – у них две коровы, и три бычка. Животных они покормили и привязали в загоне в небольшом сарайчике. Она, дочь и пятилетний внук остались в доме, а муж отправился помыться в баню.

- Я услышала истошный дикие вопли во дворе, как будто кого-то убивали, затем дверь распахнулась, и в дом заскочил муж в халате и тапочках на босу ногу. В руках вилы были, он крикнул: «Тигра»! Давай помогай надо его выгнать! А куда его гнать? Он уже драл корову, готовился ее есть, от добычи не ушел бы. Тогда Виталий схватил ружье и опять убежал во двор. Я очень испугалась. Представляете хищник у нас дома, тут дети, внук. Потом раздался выстрел зашел Виталий и стал звонить в полицию, - делится впечатлениями того вечера Светлана.

Дом семьи Сайдовых находится на окраине села, прямо возле тайги. Во дворе, огороженном забором, сарайчик для коров, баня. Домашняя скотина – это основной источник дохода для пятидесятилетнего Виталия и его жены. Хозяин получает небольшую пенсию по инвалидности – у него проблемы с сердцем, вшит кардиостимулятор. Нападение полосатого хищника стало для него полной неожиданностью.

Виталий убивать тигра не хотел, пуля случайно попала в животноеФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Мылся в бане, а там окна тонкие все хорошо слышно, - рассказывает Виталий Сайдов. – Понимаю, что что-то неладное происходит, крики, рык, я как есть, только халат накинул, бросился к сараю. Дверь открыл, а там все в крови - тигр давит скотину. Схватил вилы, черенком пытался отогнать, чтобы не поранить, черенок только сломал. Тигр бросился на меня, я в дом, взял ружье, патроны и опять в сарай. Пока бегал, кстати, дверь открытой оставил – думал, может выскочит. Да куда там. Выстрелил в воздух – пугануть, потом второй раз, но он метнулся, и я случайно попал ему в голову. Тот дернулся и затих. Испугался я, конечно, очень, не столько за себя, как за домашних. Хорошо, что все обошлось.

Сейчас после разговора с охотоведами прибывшими на место происшествия Виталий пьет валидол - распереживался. Говорит, не хотел кошку убивать, жаль, что так получилось. Домашние вспоминают, что в том году к ним рысь приходила, так ее трогать не стали, только покормили и спровадили обратно, в лес. Поселковые к таежному зверью привычные, без повода стараются не обижать.

Впрочем, в селе поступок Виталия одобряют. Амурский тигр – один из самых опасных лесных хищников, даже медведь ему не соперник. А здесь огромная полосатая кошка весом в 250 килограммов, заходит прямо во двор жилого дома.

- Ни тигры, ни медведи никогда к нам в село раньше не заходили, - пожимает плечами Александр Трифонов, глава сельского поселения «Поселок Золотой». – Хотя, что тут удивительного? В лесу древесина безбожно вырубается, особенно дуб, а дуб это лесной кормилец, основная кормовая база для кабанов. Кабан - это главная добыча тигров и медведей. С голода видимо тигра и пошла к жилью, исхудала бедная вот и залезла в сарай. Мы с сельчанами Виталия не осуждаем, у него семья была дома, внук маленький, вот и застрелил хищника. Люди говорят – правильно сделал. Ему егерь, который приехал, предложил – надо было дождаться, когда тигра уйдет. Так он уйдет только когда всю скотину задавит, а людям потом что делать? По миру идти?

За убийство краснокнижного животного, положена уголовная ответственность – можно сесть на срок до двух лет, и заплатить больше двух миллионов рублей штрафа. Но в данном случае Виталию уголовная ответственность не угрожает.

- С мужчиной ничего не будет, он абсолютно прав, оружие применил правомерно, стрелял при попытке нападения. Поводов для возбуждения дела нет, - рассказывает Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края. – Так что с ним ничего страшного не случиться. Это был старый взрослый тигр, старше пятнадцати лет – тигры в дикой природе столько и живут. Практически без зубов. Можно сказать, что он в поселок пришел умирать. Выдавил окно и таким образом попал в сарай, здоровое животное так бы не поступило, нашло бы другую лазейку.

Сейчас убитого тигра отвезут в Уссурийск, в центр экспертиз, где тщательно исследуют все обстоятельства гибели животного. Это уже второй краснокнижный хищник погибший в этом году в Хабаровском крае.

СПРАВКА КП:

В дикой природе сейчас живут чуть больше пятисот амурских тигров. В последнее время их популяция увеличивается. Охота на полосатого хищника полностью запрещена. Длина тела у самцов амурского тигра от носа до кончика хвоста может достигать 3,8 метров, масса до 200 – 300 килограммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Дальнего Востока проткнул вилами и застрелил тигра.

Идет проверка по факту гибели краснокнижного животного(подробнее...)

В ТЕМУ

Молодой тигр держит в страхе жителей сел в Хабаровском крае.

В начале месяца он утащил и загрыз собаку в Нанайском районе, теперь его заметили в другом населенном пункте (подробнее...)