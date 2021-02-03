Амурскую тигрицу-людоедку убили в Хабаровском крае

Зверя необходимо было срочно забрать из дикой природы Фото: Влад КОМЯКОВ

В Ванинском районе нашли тигра, который откусил голову охотнику. Напомним, что в верховьях реки Бута было найдено тело мужчины со следами нападения дикого зверя. Специалисты выяснили, что разодрал охотника тигр. Зверя необходимо было срочно забрать из дикой природы.

Погибший от лап тигра-людоеда охотник приехал на промысел с друзьями в охотугодья общины коренных малочисленных народов Севера РФ. Мужчина решил остаться на зимовье в 140 километрах от Ванино, знакомые уехали. Девятого января охотник перестал выходить на связь, родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Друзья вернулись на место промысла, товарища в доме не нашли. На плите стоял еще горячий чайник. Через некоторое время растерзанное тело молодого охотника обнаружили недалеко от зимовья. Он погиб в темное время суток. Мужчина был безоружен, как признаются специалисты, скорее всего, даже не успел понять, что происходит.

На зверя-людоеда открыли охоту. Тигр, однажды отведавший человечины, впредь будет нападать на людей. Такого зверя необходимо изъять из дикой природы, чтобы не допустить повторения трагедии. Специалистам удалось установить личность полосатого хищника. Подозреваемой оказалась молодая тигрица.

Охотоведы, с разрешения Роспотребнадзора, больше трех с половиной недель отслеживали зверя. 31 января в 200 метрах от метеостанции «Мопау» (Ванинский район) загнанная тигрица попыталась напасть на сотрудника регионального минприроды. Хищницу-людоедку застрелили.

- Возраст тигрицы около четырех лет, размер пятки передней лапы 9,5 сантиметра, - сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Самка находилась в самом расцвете сил. Что толкнуло молодую тигрицу, достигшую полового созревания, на убийство человека - неясно. По словам специалистов, полосатые хищники просто так не нападают на человека, а предпочитают держаться от него подальше. Толкнуть редкую кошку на убийство охотника могли голод, провокация со стороны мужчины, защита детей, болезнь, по которой зверь не может ловить свою естественную добычу, или же людоедство.

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