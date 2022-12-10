Запутался и запаниковал: специалисты объяснили пугающее появление тигра в селе Бичевая Хабаровского края

Амурский тигр наделал шуму в селе Бичевая и в соцсетях 9 декабря. Тематическое фото Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Амурский тигр наделал шуму в селе Бичевая и в соцсетях 9 декабря. Напомним, что опасный хищник бегал по улицам населенного пункта, повредил имущество и знатно всех перепугал. Что стало причиной такого поведения зверя - рассказали специалисты.

НАШКОДИЛ

Внушительных размеров тигр объявился в селе утром. Опасный хищник как молния носился по улицам. На одном из переулков зверь едва не снес идущую на работу девушку. Будь редкий кот голоден, он бы не пробежал мимо добычи. Но, похоже, еда его не интересовала.

После своей пробежки тигр оставил следы, видеодоказательства, сломанный забор и страх. Местные жители испугались незваного гостя, некоторые предпочли остаться дома. Но в целом на жизни села визит полосатого зверя не сильно сказался. Кроме повышенного внимания, конечно.

ПРИЧИНА ВЫХОДА К ЛЮДЯМ

Зачем же тигр пришел в село? Появились теории, что зверь заглянул поохотиться и гонялся по Бичевой за собаками или еще кем-то. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

- Тигр заблудился и зашел на территорию села. Ни на собак, ни на сельскохозяйственных животных и тем более на людей он не нападал. Его заметили местные жители, вызвали охотнадзор. Пока инспекторы ехали, сельчане в чатах оповестили друг друга о том, что на территории села тигр и необходимо оставаться дома. Несколько мужчин на личном транспорте остались на улице, чтобы следить за происходящим, - прокомментировали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Незнакомая местность и повышенное внимание людей заставляло тигра то бежать без оглядки, то затаиваться. Прибывшие специалисты начали отгонять зверя от Бичевой. Спустя время зверь разобрался и ушел в лес. Охотнадзор продолжит наблюдать за ситуацией.

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