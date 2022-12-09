Страшно выходить: тигр оккупировал село в Хабаровском крае

Опасный хищник забрел в село утром, 9 декабря Фото: Скриншот с видео

Оранжевое пятно стремительно проносится по улице мимо девушки в розовом пуховике - такие кадры разлетелись по соцсетям. На видео - село Бичевая в 130 километрах от Хабаровска. Оранжевое пятно - не кто иной, как амурский тигр.

ВТОРЖЕНИЕ

Опасный хищник забрел в село утром 9 декабря. Внушительных размеров тигр пробежался по улицам. Да так быстро, что едва не снес ту самую девушку в пуховике. Сама местная жительница опешила, когда увидела полосатого зверя. Она замерла, проводила тигра взглядом и пошла себе дальше на работу.

Если бы не восьмисантиметровые следы и видео, можно было бы подумать, что все это выдумки. Тем более в Сети появилось много недостоверной информации о выходе тигров к людям. Но ситуация в Бичевой оказалась правдой. Тигр здесь был, убежал на окраину села, сломал забор и ушел в лес.

Тигр оставил после себя много следов Фото: Социальные сети

- Приезжали охотоведы, от Бичевой его отогнали. Тигр взрослый, говорят, около восьми лет. Никто от лап хищника не пострадал, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Нечаев, инспектор управления по экономическому развитию администрации муниципального района имени Лазо.

ОККУПАНТЫ

Жителям села настоятельно рекомендовали не выходить на улицу, пока специалисты окончательно не убедятся, что тигр ушел. Особенно внимательно наказали следить за детьми. Их лучше на улицу и вовсе не отпускать.

К тому же в соседних населенных пунктах тигры не просто суют носы на сельские улицы, но и убивают животных. В фермерском хозяйстве Кофон под Хабаровском хищник загрыз лошадь, а в Корфовском и Сите задавили по собаке.

Что толкает тигров выходить к людям - пока непонятно. По данным управления охотничьего хозяйства краевого правительства, очагов африканской чумы свиней не зарегистрировано. Специалисты предполагают, что хищников привлекает доступность добычи в виде все тех же домашних животных, которых живущие фактически в лесу люди не защищают от возможных нападений.

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