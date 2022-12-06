Буря эмоций от уникальной встречи: жители ЕАО сняли на видео любопытного амурского тигра

В ЕАО встреча с этими краснокнижными хищниками - уникальный случай Фото: Скриншот с видео

На Дальнем Востоке впору вводить новую примету: встретить на дороге амурского тигра - к неизгладимым впечатлениям. Конечно, если вы в безопасном месте. Яркий пример произошел в ЕАО, где встреча с этими краснокнижными хищниками - уникальный случай.

Вечером 31 октября компания ехала на машине в 20 километрах от Биробиджана. Внезапно среди деревьев и кустов свет фар выхватил амурского тигра. Сказать, что люди были удивлены - не сказать ничего, некоторые потеряли дар речи. Восторг от встречи они запечатлели на видео.

- Ошалееть! Их две штуки - говорят люди за кадром.

Судя по видео, счастливчикам повстречалась молодая особь. Удивительный зверь гулял по тайге, когда его обнаружили люди. Любопытный малый не сразу сбежал от «пришельцев» - несколько секунд он понаблюдал за неизвестными и ушел по своим тигриным делам.

- Еще десять лет назад в ЕАО отмечался всего один тигр, который, скорее всего, заходил из Хабаровского края. Благодаря запуску проекта по восстановлению популяции этих зверей в границах исторического ареала сейчас в области обитает не менее 20 особей, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Важно отметить поведение людей, которые не стали преследовать тигра и уж тем более пытаться его покормить или погладить. Маленький он или большой - это все равно хищник, который может причинить человеку серьезный вред. А уж если где-то рядом сидит в засаде более взросла особь, трагедии не миновать.

Если вы встретили амурского тигра, не нужно выходить из машины или пытаться его подозвать. Дайте ему уйти и снимите происходящее на видео на память.

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