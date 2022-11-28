Уплетает молоко и любит поболтать: тигр Шторм прошел карантин и готов завоевывать сердца гостей зоосада под Хабаровском

Шторм родился в Московском зоопитомнике в 2020 году Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Новый постоялец зоосада «Приамурский» знакомится со своими владениями. Амурский тигр Шторм успешно прошел карантин и получил место постоянной прописки. Большой кот быстро адаптировался к новым условиям и стал более раскованным.

ШТОРМ ПОД ХАБАРОВСКОМ

Шторм родился в Московском зоопитомнике в 2020 году, в зоосад под Хабаровском перебрался по программе размножения и сохранения амурского тигра. Для переселенца отремонтировали бассейн и привели в порядок вольер. Прежде чем полноценно познакомить с новым домом, Шторма посадили на 30-дневный карантин. За этот период тигр должен был привыкнуть к климату, а специалисты наблюдали за его состоянием.

- Шторм регулярно осматривался ветеринарным врачом и получал питание согласно рекомендациям по кормлению Московского государственного зоологического парка. Он с удовольствием употребляет курицу, говядину, ливер и молоко с яйцами, - рассказали в зоосаде «Приамурском» имени Сысоева.

Тигр за время карантина смог привыкнуть и к специалистам. Если в Москве Шторм предпочитал молчать, то на дальневосточной земле разговорился. Большой кот не упускает возможности поболтать с сотрудниками, отвечая им рыком или бурчанием. Наверное, на малой родине зверь-таки почувствовал себя дома.

ГОТОВЬТЕСЬ ВЛЮБЛЯТЬСЯ

Шторм поселился в доме почившего тигра Бархата. Любимец публики умер в возрасте 18 лет в начале 2022 года. Бархат был талисманом хабаровского хоккейного клуба «Амур» и именитым папой. Его сын - тигр Амур - прославился дружбой с козлом Тимуром.

У нового постояльца есть все шансы завоевать сердечки посетителей зоосада. Обаятельный Шторм уже готов продемонстрировать всем желающим свои шарм и великолепие, а также показать, кто здесь хозяин тайги. Ну а гостям гарантированы незабываемые эмоции от общения с уникальным зверем. Только помните о правилах безопасности.

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