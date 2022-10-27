Шторм под Хабаровском: амурский тигр переехал из Москвы в дальневосточный зоосад

Тигр по кличке Шторм родился в Московском зоопитомнике Фото: Правительство Хабаровского края

Зоосад «Приамурский» принял нового постояльца - им стал молодой амурский тигр. Краснокнижного зверя доставили на Дальний Восток из Москвы. У новичка есть все шансы стать любимцем публики.

Тигр по кличке Шторм родился в Московском зоопитомнике. Редкий зверь два года провел в столице, прежде чем отправиться в Хабаровск. Зоосад встретил нового постояльца как полагается: сотрудники покрасили и продезинфицировали вольер, заменили грунт и отремонтировали чашу бассейна.

Жить Шторм будет в вольере своего предшественника - тигра Бархата. Фото: t.me/Degtyarev_Info

Кстати, жить Шторм будет в вольере своего предшественника - тигра Бархата, который скончался от старости в начале 2022 года. Любимцу посетителей «Приамурского было 18 лет. Бархат был талисманом хоккейного клуба «Амур» и именитым папой. Его сын - тигр Амур - прославился дружбой с козлом Тимуром.

Сейчас Шторм проходит адаптацию. Специалисты «Приамурского» следуют рекомендациям Московского зоопарка в части кормления тигра. В его рацион будет входить говядина, курица, кролик, молоко с яйцом, ливер.

Зоосад встретил нового постояльца как полагается Фото: Правительство Хабаровского края

- Шторм сейчас проходит адаптацию, положенный тридцатидневный карантин с регулярным осмотром ветеринарного врача. Мы готовились к его приезду и создали все необходимые условия, чтобы тигр чувствовал себя как дома, - рассказала Валентина Проценко, генеральный директор зоосада.

Большой кот будет жить рядом со вдовой Бархата. Специалисты зоосада считают, что пару тигры вряд ли создадут. Дело в том, что Ригме уже 16 лет, что по меркам краснокнижного зверя - глубокая старость. А значит, появление потомства исключено.