Пополнение в краснокнижном семействе: специалисты приоткрыли тайны жизни амурских тигров в тайге ЕАО

Удалось получить данные о болтливом самце Громе, матерях-героинях Лазовке и Филиппе Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Жизнь амурских тигров в ЕАО перестала быть тайной. Не полностью конечно, но новости есть. Специалисты вернулись из экспедиции в места обитания этих удивительных созданий. Удалось получить данные о болтливом самце Громе, матерях-героинях Лазовке и Филиппе, а также других больших кошек.

ГРОЗНЫЙ ГРОМ

Старший сын именитых тигров Бориса и Светлой не подводит своих родителей. Отец Грома едва не погиб в детстве, успешно прошел курс реабилитации и вернулся в дикую природу под присмотром Владимира Путина. Тигрицу Светлую тоже спасли от смерти в маленьком возрасте и вернули в тайгу. Тут-то, как в известной песне, и встретились два одиночества, произведя на свет два потомства.

Тигр Гром Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Гром получил свою кличку из-за большой любви раскатисто рычать, демонстрируя, кто тут хозяин. Он по праву силы стал властелином юга ЕАО. Хищник выжил отца с его же участка и начал единолично править внушительной территорией, на которой сейчас живут по меньшей мере три тигрицы: Светлая, Лазовка и Филиппа. В конце 2021 года Гром стал отцом. Он подарил троих малышей Светлой.

Грозный тигр чувствует себя замечательно. Гром отметился почти на всех фотоловушках и продемонстрировал свою превосходную форму. Судя по зимним кадрам, самец упитан и крепок, а с наступлением теплого времени года – поджар. Еды на участке Грома вдоволь: косули, изюбри, лоси, встречаются кабаны, много медведей и мелких животных.

В гости к Грому переодически захаживает и его сестра - тигрица с не менее эпичным именем Гроза. Похоже, что ее участок немного накладывается на территорию самца. Поэтому самка не часто отмечается на фотоловушках.

МАТЕРИ

Порадовала и тигрица Лазовка: подтвердилось предположение, что она, скорее всего, принесла новых котят. Самка вернулась в дикую природу в 2018 году после почти двухгодичной реабилитации. Спустя некоторое время Лазовка принесла первое потомство, затем - второе. Кстати, в 2020-м с одним из тигрят она несколько раз путешествовала в Китай. В одну из вылазок девятимесячному малышу пришлось переплывать реку, чтобы вернуться домой.

Предположение о новом потомстве появилось благодаря данным с ошейника Лазовки. Да, спустя столько лет у хищницы до сих пор работает передатчик, что является рекордом среди реинтродуцированных тигров. Самка постоянно возвращается в одно и то же место - логову, где ее ждет малыши. Специалисты полагают, что Лазовка охотится и приносит добычу домой, чтобы покормить котят. Однако пока численность выводка не установлена, но, вероятно, скоро тигрица выведет будущих хищников в свет.

Тигрица Лазовка Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Еще одной приятной новостью стало почти подтвержденное материнство Филиппы. Сама тигрица в детстве умирала от голода, оставшись без матери. Истощенная, она вышла к людям за помощью. В 2017 году самка обрела свободу.

- Некоторым фотоловушкам, однако, удалось снять Филиппу. С большой долей вероятности она является кормящей и эту информацию косвенно подтверждает опрос нескольких местных жителей, посещающих лес. Они встречали следы взрослых самок с тигрятами там, где обитают Лазовка и Филиппа, - рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр».

Тигрица Филиппа Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

А вот тигрица Светлая на фотоловушках так и не отметилась. Вероятно, хищница перестала ориентироваться на тропы, которые прокладывают специалисты во время экспедиций. Сейчас эти пути заросли, потому что в феврале из-за погоды охотоведы не смогли проверить камеры. Да и сама Светлая всегда до последнего прячет своих детей.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАСТЕТ

Когда тигрята вырастут, покинут мать и начнут строить самостоятельную жизнь. Они сформируют свои охотничьи участки, причем не обязательно в родном регионе. Тигры могут переселиться в Приамурье, Хабаровский край, Приморье или «мигрировать» в Китай.

– Всего по результатам сплошного учета 2021/2022 гг. в Еврейской автономной области обитает более 20 амурских тигров, а еще менее десяти лет назад, когда программа восстановления популяции только начиналась, здесь отмечались всего одна-две особи, которые заходили из Хабаровского края. Сейчас регион можно по праву считать полноценной частью российского ареала тигра и это результат совместной кропотливой работы отечественных специалистов, которая получила признание на самом высоком уровне, - прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

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