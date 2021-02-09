Зоологам удалось получить очередную порцию редких кадров, рассказывающих о жизни выпущенных в дикую природу амурских тигров. Фотоловушки «подловили» повзрослевших детей кошки Светлой, а хищница Филиппа сфотографировалась с таинственным самцом. Тигр Борис исчез из поля зрения автоматических камер.СВЕТЛАЯ И БОРИСТигрицу Светлую поймали в Приморье вместе с другой маленькой полосатой хищницей Илоной в феврале 2013 года. Малыши осиротели, поэтому их забрали на реабилитацию в Хабаровский край. В сентябре редкие звери окрепли, и их перевезли в другой центр, где они готовились к самостоятельной жизни. В том же 2013 году в дальневосточной тайге отловили еще троих тигрят: Борю, Устина и Кузю. Хищники прошли реабилитацию и готовились к возвращению на волю.В 2014 году Кузю, Борю и Илону выпускал Владимир Путин в Приамурье. Устин и Светлая нашли свой дом в ЕАО. На животных были надеты ошейники, которые позволяют отслеживать их передвижение с помощью спутника. Некоторые большие кошки ушли из России, часть из них до сих пор остается на малой родине.Тигры Светлая и Борис на воле образовали пару и стали родителями. В январе 2020 года у пары появился новый выводок. Пользователи соцсетей выбрали имя для детеныша Бориса из первого выводка, его назвали Гром.ДЕТИ ПОВЗРОСЛЕЛИВ этот раз тигрица Светлая показала на камеру своих уже повзрослевших детей из последнего выводка, которых она искусно прятала. Еще месяц-два, и юные хищники станут самостоятельными. Судя по опубликованным кадрам, большие коты здоровы, красивы, кушают хорошо, упитаны.- Разумеется, мы достоверно не знаем, что в связи с этим чувствует тигрица-мать, но одно можно сказать точно: за тигрят ей не стыдно - упитанные, красивые, как говорится, «кровь с молоком, - сказал Сергей Арамилев, генеральный директора центра «Амурский тигр».Сама тигрица начала активно перемещаться по своему участку и, судя по снимкам, метить территорию. Это может говорить о том, что Светлая скоро снова будет готова к спариванию.ФИЛИППАВ декабре 2015 года истощенную тигрицу в возрасте пяти месяцев нашли в Приморье местные жители. Кошка умирала от голода и вышла к людям, где ее чуть не загрызли собаки. Специалисты забрали хищницу на реабилитацию, которую Филиппа проходила 14 месяцев. В 2017 году редкая кошка вместе с сородичами Сайханом и Лазо обрела свободу.Филиппа несколько раз хвасталась перед фотоловушками кавалерами. В этот раз тигрица также оказалась в компании самца, однако утверждать с точностью, кто он - специалисты не могут. Зоологи придерживаются версии, что Филиппа гуляла вместе со своим взрослым сыном.- Тем не менее мы не будем забегать вперед и подождем завершения обработки собранного материла. Если наши предположения подтвердятся, то у Филиппы должны быть схожие чувства со Светлой, - добавил Сергей Арамилев.НЕВОШЕДШИЕВ объективы фотоловушек не попала тигрица Лазовка. Специалисты не беспокоятся: полосатая хищница продолжает «передавать приветы» через модуль на ошейнике. Это говорит о том, что редкая кошка жива и здорова.- А вот Сайхан так и не объявился. Не отметился в этот раз и Борис, который, возможно, сократил свой участок в угоду молодым самцам-тиграм. Мы продолжаем работу по мониторингу и надеемся, что и на эти вопросы со временем получим ответ, - прокомментировал Сергей Арамилев.В отличие от отца Бориса, тигр Гром неоднократно попадался в фотоловушки. Недавно камеры сняли рык хищника.- Значит ли это, что более сильный и молодой самец-сын вытеснил своего отца с общего участка, нам еще предстоит узнать, - сообщил Виктор Кузьменко, директор МРОО Центр «Тигр».По оценкам специалистов, группировка тигров в ЕАО насчитывает порядка 20 особей, включая тигрят.