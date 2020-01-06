В ЕАО насчитали сразу пять новогодних сюрпризов от «президентского» тигра

В Еврейской автономии еще одно радостное событие – тигрица Светлая во второй раз стала мамой. У нее родились три тигренка, в отцовстве подозревают тигра Бориса. К слову, ранее сообщалось, что от этого же самца родились тигрята и у тигрицы из Лазо. У полосатых хищниц на двоих пять детенышей. Если о приплоде у последней зоологам пришлось догадываться, опираясь на факты, то в случае со Светлой все стало ясно после того, как семейство попало в объектив фотоловушки. Оборудование находится в заказнике «Журавлиный» и прилегающих территориях. В объективы фотокамер попали сама тигрица с тремя тигрятами, а также предполагаемый отец семейства – тигр Борис.

Тигриное семейство попало в объектив фотоловушкиФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Судя по фото, тигрята Светлой и тигрицы из Лазо очень близки по возрасту. Надеемся, все они благополучно переживут зиму. Будем продолжать за ними следить, расширяя программу фотомониторинга за счет новых фотоловушек, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - Чтобы новоиспеченные мамы и их детеныши были в безопасности, решили совместно со Службой охотничьего надзора ЕАО усилить охрану.

Отметим, что на кадрах можно разглядеть как тигрицу Светлую с потомством, так и тигра Бориса. Факт в пользу того, что именно он отец тигрят, - его мирное отношение к «молодежи». На сегодняшний день группировка тигров в ЕАО, по оценкам специалистов, насчитывает от 13 до 15 особей.

Тигрица Светлая во второй раз стала мамойФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

К слову, тигра Бориса выпустили в рамках проекта реинтродукции в 2014 году в Амурской области при участии Президента Владимира Путина. Позже «президентский» тигр перебрался в соседний регион ради любви, создав пару со Светлой, тоже реинтродуцированной тигрицей. В январе 2019 года специалисты проверили местообитания тигриного семейства, и выяснили, что они делят свой охотничий участок с двумя своими же тигрятами из первого выводка.