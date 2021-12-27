«Мама, я устал»: тигрица Светлая принесла третье потомство и показала «разговорчивых» детей в ЕАО

Подарок в канун Года тигра сделала полосатая кошка Светлая в ЕАО Фото: Скриншот с видео

Подарок в канун Года Тигра сделала полосатая кошка Светлая в ЕАО - редкая хищница в третий раз стала мамой. Плодовитая самка принесла двух милых малышей, которых спустя несколько месяцев показала в фотоловушки. Отец обаятельных котят с семейством не отметился, но у специалистов есть подозрения.

На полученных кадрах грозная Светлая ступает по сугробам, оглядываясь по сторонам. Раздается громкий возмущенный рык, и через несколько секунд появляются его источники - совсем маленькие тигрята, семенящие за матерью. Малышам примерно четыре-пять месяцев, определить их пол пока невозможно. Подрастающие хищники перекинулись со Светлой парой рыков и скрылись.

Предполагаемым отцом будущих хозяев тайги специалисты считают тигра Грома. Любящий громогласно рычать самец - сын Светлой и «президентского» полосатого хищника Бориса из первого выводка. В прошлом году Гром «выдавил» своего отца с участка, который прежде они делили, и стал его единоличным властелином.

- По видео мы можем только предполагать, кто приходится тигрятам отцом, однако рождение малышей уже само по себе событие, и теперь перед тигрицей стоит непростая задача - сохранить и вырастить потомство. Мы в нее верим, ведь ранее у нее получалось. Возмущение тигрят понятно, ведь ранее они сидели у логова и ждали, пока мать принесет им еду, а теперь же, претерпевая невзгоды зимы, приходится следовать за ней. Возможно, мы стали свидетелями диалога из серии «Мама, я устал» или «Мама, а скоро ли еда?» - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Тигрята до полутора-двух лет останутся под опекой матери. Дальше им предстоит налаживать быт самостоятельно. Редким котам придется расселяться. У хищников есть несколько вариантов создания собственного логова, один из них - Амурская область.

Группировка тигров в ЕАО оценивается более чем в 20 особей. Светлая - одна из матерей-основательниц полосатого семейства в области.

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