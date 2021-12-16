Следов матери рядом не было, что вызвало опасения у специалистов Фото: Скриншот с видео

Стала известна судьба одинокого тигренка, которого несколько раз встречали в районе имени Лазо. Напомним, что малыша видели идущим по дороге, а затем - затаившимся в сугробе. Следов матери рядом не было, что вызвало опасения у специалистов.

Дело в том, что обычно тигрица присматривает за своими детьми, пока им не исполнится полтора-два года. До этого момента самка кормит и обучает свое потомство. Оставить своих детей полосатая кошка может только из крайней необходимости: охота, болезнь, невозможность прокормить или смерть.

«ПОМРЕТ БЕЗ МАМКИ»

Одинокий тигренок впервые встретился людям в начале декабря. Кроха лежал на заснеженной дороге. Увидев машину, подрастающий хищник поднялся, лениво засеменил по снегу, а затем круто свернул в лес. Тогда состояние малыша обеспокоило общественность. Люди подумали, что тигренок истощен, поэтому так неохотно бежал по дороге. Второе видео крохи появилось позже - будущий хозяин тайги лежал один в сугробе, припорошенный снегом.

Специалисты заверили: с котенком все в порядке, а выглядит он как богатырь - здоров и упитан. Малышу оказалось восемь-десять месяцев, в таком возрасте тигрята познают мир и могут отлучаться от матери. Но опасность того, что зверек сильно голоден, сохранялась. Да и маму нужно было найти. В противном случае краснокнижного малыша пришлось бы на время изъять из дикой природы.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Охотоведы прочесывали тайгу в поисках тигренка и его мамы. Специалисты проверяли крупные трассы и примыкающие к ним дороги, обыскивали деляны и пасеки, опрашивали местных жителей, работников, охотников и водителей, осматривала поймы ключа. Удача улыбнулась охотоведам: некоторые очевидцы рассказали, что видели тигрицу с малышом.

В 24 километрах от поселка Южный 5 декабря тигренок нашелся. Вернее, специалисты отыскали его следы с размером «пятки» шесть сантиметров. Юный хищник шел в направлении ключа Лабаза. Через 200 метров к маленьким следам присоединились большие с размером «пятки» 8,5 сантиметра. Это отпечатки взрослой самки, которая воссоединилась со своим чадом.

- Данная история очень похожа на ситуацию, почти параллельно по времени произошедшую с тремя тигрятами в Приморском крае. На время охоты мать оставила тигренка, а тот из любопытства вышел на дорогу. Проезжавшие машины спугнули малыша, и тот ушел не совсем в ту сторону, где его оставила взрослая тигрица, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр». - Мы рады, что тигриная семья благополучно воссоединилась, и малыш впредь будет более осторожным. Наше молчание по этому вопросу в течение недели было связанно с необходимостью обеспечить безопасность самке и ее отпрыску. Мы должны были удостовериться в том, что они ушли от места обнаружения на достаточное расстояние.

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