Нереальная милота: в Хабаровском крае на дороге заметили маленького тигренка

С первого взгляда может показаться, что тигренок ослаблен. Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Случайными встречами с амурскими тиграми в Хабаровском крае сейчас можно удивить только туристов. Регулярно появляются сообщения, что местные видят полосатых хищников у трасс или в лесах, где те обитают. Взрослые тигры иногда выходят и к жилым домам. Однако на этот раз автолюбителям повстречался на пути маленький тигренок. Малыш совсем один разгуливал по дороге.

Кроху, которому на вид не дашь больше восьми месяцев, засняли на видео в районе имени Лазо. На кадрах ролика молодой тигр неуклюже наступает лапами на снег. С первого взгляда может показаться, что он ослаблен.

— Смотри, маленький какой. Нифига, как смешно идет. А где мама-то? Надо, наверное, позвонить, сообщить о нем. А то помрет без мамки, — сказал один из мужчин за кадром.

В Центре «Амурский тигр» объяснили: в возрасте 8-10 месяцев тигрята очень любопытны. Они запросто могут удрать от мамы и гулять в одиночку достаточно долгое время.

И хотя такая ситуация сама по себе не особо страшна (если только малыш не нарвется на браконьера или стаю бродячих собак), все же повод для беспокойства есть: в ареале тигра сложились неблагоприятная ситуация с кормовой базой. К тому же в регионе бушуют циклоны, приносящие с собой штормовой ветер, снег и метель. Добыть пищу молодому хищнику чрезвычайно сложно.

— Специальная группа охотнадзора уже проверяет место съемки, чтобы удостовериться в том, что тигренок благополучно покинул территорию, примыкающую к дороге и что рядом находится его мать, — пояснили в «Амурском тигре».

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