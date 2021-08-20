Папа пришел: загулявший амурский тигр вернулся к «жене», чтобы проверить потомство в Хабаровском крае

Самцы амурских тигров хоть и не воспитывают свое потомство с рождения, но все же не такие уж и плохие семьянины Фото: Сергей БАЛАНОВ

Самцы амурских тигров хоть и не воспитывают свое потомство с рождения, но все же не такие уж и плохие семьянины. Большие коты уходят от самки сразу после зачатия, но переодически навещают своих детей в течение их взросления. Одно из таких воссоединений удалось снять специалистам в заповеднике Хабаровского края.

На черно-белых кадрах тигриная семья вышла на променад по своим таежным владениям. Друг за другом, ступая след в след, идут папа, мама и двое котят: один семенит за родителями, второй - немного отстает.

- Малышам на видео примерно 15-18 месяцев. Еще три-четыре месяца, и они начнут постепенно отходить от матери, - рассказали «КП» в центре «Амурский тигр».

Тот факт, что полосатые самцы время от времени навещают свое семейство, до недавнего времени был лишь теорией. Тигры участвуют в воспитании малышей, проверяют, все ли у детей хорошо, и намекают самке на увеличение популяции. Причем если тигренок свой, то самец его не тронет. Обычно семья воссоединяется ненадолго - спустя несколько дней редкий хищник уходит покорять сердца тигриц.

Теперь специалисты ломают голову над новой загадкой. Вероятно, что когда тигрята из одного выводка готовы упорхнуть из родного гнезда, их мать может начинать крутить новые романы. В итоге новое потомство появляется почти одновременно с тем, как взрослые дети расходятся в поисках собственных участков. Специалисты продолжают наблюдать за большими кошками, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию.

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