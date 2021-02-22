Упитанного тигра встретили водители на трассе в Хабаровском крае

Водители столкнулись с тигром на трассе в Хабаровском крае. Фото: glamping_27

Упитанного тигра, переходившего дорогу, встретили автомобилисты в Хабаровском крае. Видео встречи выложил у себя на странице центр «Амурский тигр».

Сперва хищник испугался людей в машине, но отбежав на почтительное расстояние, проявил любопытство и продолжал следить за незваными гостями. Благодаря этому автору удалось снять полноценное видео встречи с полосатым хищником.

- Какой милый пухляш, - написал один из пользователей под видео в Инстаграме.

Напомним, сейчас для тигров сложный сезон борьбы за выживание. 9 января 2021 года одну из тигриц нашли еле живой возле дороги. Истощенная хищница с признаками обморожения вышла к охотникам в Бикинском районе. Кошка плохо передвигалась, ее забрали на реабилитацию. 9 февраля тигрица умерла.