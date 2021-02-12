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Происшествия

Умерла найденная у дороги истощенная тигрица с отмороженными лапами в Хабаровском крае

У большой кошки были признаки беременности и повреждения внутренних органов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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