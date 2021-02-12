Умерла найденная у дороги истощенная тигрица с отмороженными лапами в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умерла тигрица, которую 9 января 2021 года нашли еле живой возле дороги. Напомним, что истощенная хищница с признаками обморожения вышла к охотникам в Бикинском районе. Кошка плохо передвигалась, ее забрали на реабилитацию.Умирающую тигрицу нашли в 300 километрах от села Покровка. У зверя было сильное истощение, лапы, уши и хвост обморожены. Полосатая кошка срочно нуждалась в помощи, иначе, как говорят специалисты, она не дожила бы до утра.В центре реабилитации тигрице обработали обмороженные участки и ввели поддерживающие препараты. Редкая кошка начала приходить в себя: питаться, вести себя агрессивно. Специалисты даже опубликовали видео, на котором большая кошка охраняет свою добычу - кусок мяса. На кадры попали морда хищницы с оскалом и рык, который пользователи социальных сетей окрестили не иначе, как «новую заставку Metro-Goldwyn-Mayer». Только вместо льва - амурская тигрица.Повторно кошку осмотрели 20 января. Хищнице еще раз обработали обмороженные лапы и хвост, ввели поддерживающие препараты. Зверь все еще находился в тяжелом состоянии, анализы крови показали проблемы с внутренними органами, возможно, у хищницы нашли ряд проблем со здоровьем. Однако положительная тенденция была: лапы заживали, вес увеличился на десять килограммов, а вот угроза ампутации части хвоста оставалась. Результаты анализов показали, что у зверя были подозрения на беременность.Накануне очередного обследования (11 февраля) амурская тигрица умерла. Повреждения внутренних органов оказались серьезными и необратимыми. Беременность тигрицы не подтвердилась.- Все участвовавшие в спасении тигрицы люди являются профессионалами своего дела, на счету которых не одна и не две спасенных тигриных жизни, и в некоторых случаях это происходило на грани чуда. В нашей практике, что скрывать, есть и случаи, когда все предпринятые меры по спасению не приводили к желаемому результату и животное погибало. И это всегда очень болезненно: как профессионал ты понимаешь, что шансов выжить у тигра не было, а как человек испытываешь чувство вины за то, что надежды на чудо не оправдались, - прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный Центр «Амурский тигр».Nочные причины смерти тигрицы будут установлены по результатам вскрытия, которое проведут в Центре изучения болезней диких животных (Уссурийск) в ближайшее время.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:Найденная у дороги истощенная тигрица с обмороженными лапами идет на поправку в Хабаровском краеХищницу в вольере сняли на видео, осторожно: от рыка кошки у вас пробегут мурашки (подробнее)Не дожила бы до утра: найденной возле дороги истощенной тигрице грозит ампутация части хвоста в Хабаровском краеСамочувствие хищницы отягчается проблемами с внутренними органами (подробнее)