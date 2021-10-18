«О, красавец стоит»: стесняющийся тигр перешел дорогу туристам в Хабаровском крае

Жемчужина тайги - амурский тигр, который находится на грани исчезновения. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Красота природы Хабаровского края может подкупить даже самых искушенных ценителей. Жемчужина тайги - амурский тигр, который находится на грани исчезновения. Осторожные животные стараются скрываться от людей, встретить грациозного полосатого зверя - редкая удача. Несколько таких счастливчиков смогли снять на видео редкого тигра, который от неожиданности растерялся.

«СТОИТ ВПРИТЫК»

Уникальная встреча состоялась 8 октября на просторах Хабаровского края. Точное место не называется в интересах безопасности тигра, который попал на видео. Полосатый кот спрятался в зарослях у лесной дороги, но маскировка подвела редкого зверя. Внушительных размеров хищника заметили проезжающие мимо автомобилисты.

- О, красавец стоит! Спокойно гуляет по трассе, ничего не боится. Какой красавец! Стоит впритык, в пяти метрах от машины, - восторженно сказал автор одного из видео.

Смущенный тигр, учуяв приближение человека, растерялся и замер, определяя пути отхода. На следующем видео редкий кот спокойно перешел дорогу. Понял, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ

Амурский - самый крупный подвид тигра. Недаром внушительных размеров полосатый хищник считается царем тайги. Да, лесные обитатели редким котам в основном не соперники, но есть в мире одно существо, от которого краснокнижный зверь старается держаться подальше, и имя ему - человек.

- Люди массово пошли в лес, и звери вынуждены активнее перемещаться, чтобы избежать встречи. Вот и тигр шел подальше от людей, зашедших в тайгу, но когда переходил дорогу, разделяющую лесной массив, все равно на них наткнулся. Хорошо, что добрые, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

На место прибыли сотрудники охотнадзора. Специалисты сообщили, что стесняющийся редкий кот ушел. Поведение зверя посчитали нормальным, как и поведение туристов, которые не стали провоцировать и преследовать хищника.

ЗАПРЕЩЕНО!

Кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно, и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место, ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.

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