Тигриную семью на прогулке встретили туристы в Хабаровском крае и сняли на видео

Редкая встреча случилась в Дурминском лесоохотничьем хозяйстве Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае впору вводить примету: повезет, если полосатый редкий кот дорогу перейдет. Встреча с амурским тигром - само по себе уникальное событие. А увидеть целую семью хищников - немыслимое везение. Группа таких счастливчиков сняла на видео самца, самку и двух тигрят, которые вышли на променад по лесной дороге.

Редкая встреча случилась в Дурминском лесоохотничьем хозяйстве, расположенном на отрогах Сихотэ-Алиня. На опубликованных кадрах дорогу машине перебегает тигренок. Туристы в восторге, свои неподдельные эмоции они записали на видео.

- Офигееееть! Это тигр! - радуется один из туристов.

Счастливчики рассказали, что до того, как началась съемка, на дороге лежали четыре тигра: двое взрослых и столько же малышей. Семейство отдыхало, но, завидев машину, ушло с дороги. Взрослые хищники и один тигренок ушли влево, один маленький зверь перебежал на правую сторону.

- Спустя где-то минуту-полторы второй тигренок, который убежал направо, побежал к остальным. Машина все это время стояла и ждала, пока тигриное семейство воссоединится, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Подобное поведение тигров вполне нормально и не вызывает беспокойства у ученых. Особенно специалисты отметили правильные действия туристов: путешественники не стали пугать и преследовать полосатое семейство, выходить из машины и как-то привлекать к себе внимание.

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