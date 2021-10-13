Тигриную семью на прогулке встретили туристы в Хабаровском крае и сняли на видео

Редкая встреча случилась в Дурминском лесоохотничьем хозяйстве
Фото: Скриншот с видео
В Хабаровском крае впору вводить примету: повезет, если полосатый редкий кот дорогу перейдет. Встреча с амурским тигром - само по себе уникальное событие. А увидеть целую семью хищников - немыслимое везение. Группа таких счастливчиков сняла на видео самца, самку и двух тигрят, которые вышли на променад по лесной дороге.
Редкая встреча случилась в Дурминском лесоохотничьем хозяйстве, расположенном на отрогах Сихотэ-Алиня. На опубликованных кадрах дорогу машине перебегает тигренок. Туристы в восторге, свои неподдельные эмоции они записали на видео.
- Офигееееть! Это тигр! - радуется один из туристов.
Счастливчики рассказали, что до того, как началась съемка, на дороге лежали четыре тигра: двое взрослых и столько же малышей. Семейство отдыхало, но, завидев машину, ушло с дороги. Взрослые хищники и один тигренок ушли влево, один маленький зверь перебежал на правую сторону.
- Спустя где-то минуту-полторы второй тигренок, который убежал направо, побежал к остальным. Машина все это время стояла и ждала, пока тигриное семейство воссоединится, - рассказали в центре «Амурский тигр».
Подобное поведение тигров вполне нормально и не вызывает беспокойства у ученых. Особенно специалисты отметили правильные действия туристов: путешественники не стали пугать и преследовать полосатое семейство, выходить из машины и как-то привлекать к себе внимание.
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