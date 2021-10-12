Впервые в истории: самого северного амурского тигра нашли в Хабаровском крае и сняли на видео

Звание «Самого северного тигра» достается краснокнижному зверю, который прощеголял мимо фотоловушки в бухте Врангеля Фото: Скриншот с видео

На побережье бухты Врангеля много лет ученые наблюдают за гренландскими китами. Эти огромные существа обитают в ледяных водах и суровом климате, где не смогли бы выжить некоторые представители фауны региона. Тем больше было удивление специалистов, когда в местной тайге был замечен амурский тигр. Причем, похоже, редкий кот не бедствует.

Амурский - самый северный подвид тигра. Выживать в холодах и сугробах хищнику помогают двойной мех и толстая прослойка жира. Но даже у такой «одежды» есть предел, поэтому редкие коты почти не обитают в северных территориях. Да и животные, входящие в рацион тигра, не ходят так далеко.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Но, как и везде, исключения есть даже среди тигров. Один такой хищник в 1999 году поразил ученых. Полосатый кот добрался до Анненских вод и стал первопроходцем на север края. Теперь данные изменились: звание «Самого северного тигра» достается краснокнижному зверю, который прощеголял мимо фотоловушки в бухте Врангеля - на 190 километров севернее предыдущего рекорда.

- Мы живем в лагере на берегу. Вокруг тайга. И вот в тайге я последние три года ставлю фотоловушку, снимая разных животных: бурые медведи, северные олени, лисы и прочие. В этом году, уезжая оттуда, я оставил ловушку еще на месяц. Уезжая в конце сезона, товарищ забрал ее и привез мне. Каково же было мое удивление, когда я, просматривая улов, увидел на одном из кадров тигра! - рассказал фотограф Михаил Коростелев.

Фотографу необычайно повезло - его кадры войдут в мировую историю. Дело в том, что специалисты не ставят фотоловушки наугад, поэтому полученное Михаилом видео - редкая удача.

ПОЧЕМУ УШЕЛ?

В большинстве случаев первопроходцами становятся молодые самцы и те тигры, которые лишились собственного участка. Обычно, это происходит из-за того, что другие сородичи вытесняют хозяина. Не исключено, что в тигриное странствование природа заложила большой смысл. Это обеспечивает естественное расселение и генетическое разнообразие популяций.

- По внешнему виду зверь выглядит очень справно и можно говорить, что он успешно находит себе пропитание. Мы продолжим собирать информацию о самце и будем использовать ее при проведении грядущего учета тигра , — сообщил Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Жизнь скитальца сопряжена с большими опасностями. В дальних путешествиях тигр перемещается по дорогам, тропам и просекам. Это может привести ко встречам с человеком, которые не всегда заканчиваются мирно. Информация о самом северном тигре-первопроходце передана специалистам охотнадзора, они будут следить безопасностью уникального полосатого хищника.

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