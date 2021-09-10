«За детей страшно»: наводящий ужас на поселок в Хабаровском крае тигр оказался не один

Звери охотятся с наступлением темноты - они заходят в населенный пункт и, прячась в зарослях, выслеживают жертву Фото: Сергей БАЛАНОВ

Последние три недели жители поселка Золотой (район имени Лазо) живут в страхе - в населенный пункт пришли амурские тигры. Напомним, что сначала речь шла об одном хищнике, но оказалось, что краснокнижных котов двое. Причем, вероятнее всего, их связывают кровные узы. Полосатая парочка охотится на представителей местной домашней фауны, убивает и утаскивает в лес.

ПОЛОСАТЫЕ ОККУПАНТЫ

Тигры окружили поселок с населением в 193 человека примерно в конце августа. Звери охотятся с наступлением темноты - они заходят в населенный пункт и, прячась в зарослях, выслеживают жертву. В основном парочка нападает на домашних собак, которых снимает с цепей и утаскивает из вольеров. Иногда за ночь пропадало несколько псов из разных концов поселка. Хищники уже съели около 13 собак, среди трофеев тигров также есть бычок и один гусь.

- Звери не очень-то боятся людей, ходят здесь. Уже около десяти дней у нас работают тигроловы, они патрулируют поселок на машине с большой фарой, в свет которой неоднократно попадалась эта пара хищников. Специалисты отгоняют тигров от поселка петардами и шумовыми гранатами, - рассказала «КП» Ирина Розметова, и.о. главы сельского поселения «Поселок Золотой».

Распознать второго тигра помогли оставленные хищниками следы: отпечатки лап одного зверя были меньше, чем у второго. Это может говорить о том, что поселок терроризирует самка с детенышем. К тому же гуляющих вместе зверей неоднократно видели местные жители. По их описаниям, один полосатый кот чуть больше второго. Однако специалисты информацию о тигренке подтвердить пока не могут.

- Тигров действительно двое, но является ли один из них детенышем - пока неизвестно. Разрешение на изъятие из дикой природы одного хищника получено, сейчас оформляется документ на второго, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

«ОНА ГИГАНТСКАЯ»

Один из тигров-собакоедов попался в объектив камеры местных жителей. Хищник сидел в зарослях, когда оказался выхвачен светом от фар машины. Судя по кадрам, редкий кот не был настроен на общение с людьми и пошел по своим делам.

- Какая большая! - говорит закадровый голос. - Такого встретить на улице пешком…

Неугомонные люди стали преследовать тигра. В какой-то момент водитель поддал газу и понесся за зверем на большой скорости. Хищник успел скрыться в зарослях, а расстроенные парень с девушкой уехали.

- Такое поведение людей по отношению к тигру не нормально. Преследовать или пугать зверя не нужно, его реакция непредсказуема. Он вполне может напасть и ему будет неважно, что вы сидите в машине, - поделились специалисты минприроды региона.

СТРАШНО

Местные жители словно на иголках. Запереться дома до отлова тигров могут не все - людям нужно ходить на работу, в магазины, детям - в школу, да и погулять хочется. Некоторые возвращаются затемно, не понимая, что тигр может напасть и на человека.

- Мы предупредили, чтобы дети не ходили по одному, а только группами, на машинах или вообще дома сидели, - добавила Ирина Розметова.

Жителям Золотого специалисты советуют спрятать домашних животных, быть внимательными и стараться как можно меньше находиться на улице, особенно вечером. Передвигаться желательно большими компаниями.

БРЫСЬ!

Тигры обычно стараются избегать мест обитания человека - людей большие коты побаиваются. Случай с Золотым неординарный: сам поселок находится в лесу и окружен высокими зарослями, в которых удобно прятаться хищникам. Еще одна вероятная причина оккупации населенного пункта - голод. Дело в том, что африканская чума свиней, бушевавшая в крае, выкосила кабанов, оставив тигра без еды.

Собаки для полосатых зверей - еда нетипичная, а вынужденная. Умные тигры выбрали себе легкую добычу, за которой не нужно гнаться. Также причиной такого поведения зверей может быть болезнь.

Полосатые не шибко хотят быть пойманными и обходят ловушку стороной. Вскоре специалисты выставят еще один капкан. Тигров-собакоедов ждет курс реабилитации. Если хищники покажут, что способны охотится за на дичь, то их вернут в тайгу. В противном случае звери проведут остаток жизни в неволе.

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