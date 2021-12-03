«Голодный наверное»: в минприроды рассказали о состоянии милого тигренка, который вышел на дорогу в Хабаровском крае

Многие всерьез обеспокоились состоянием тигренка: пользователи посчитали, что малыш истощен Фото: Скриншот с видео

В соцсетях разгорелись нешуточные споры по поводу тигренка, которого встретили автомобилисты в районе имени Лазо. Напомним, что одинокий малыш лежал на дороге и неохотно встал, завидев машину. Некоторые пользователи решили, что кроха - истощен. Ситуацию разъяснили в минприроды края.

На опубликованных кадрах будущий хозяин тайги отдыхал посреди заснеженной трассы, когда навстречу ему ехала машина. Завидев «пришельцев», тигренок лениво встал и медленно засеменил по дороге, затем сделал рывок в сторону и скрылся в лесу. Крупных полосатых котов рядом замечено не было, а ведь в столь юном возрасте малыши еще остаются под опекой матери.

- На вид малышу месяцев 8-10. В таком возрасте они любопытны и неопытны, и могут достаточно долго гулять без сопровождения матери. Это при идеальных обстоятельствах. В реальности же сейчас в ареале тигра сложились неблагоприятная ситуация с кормовой базой, которую усугубляют тяжелые погодные условия, - рассказали специалисты центра «Амурский тигр».

Многие всерьез обеспокоились состоянием тигренка: пользователи посчитали, что малыш истощен. Этим они объясняли ленивую походку котенка. В версию о голоде вписывался и тот факт, что подрастающий хищник разгуливает в одиночестве.

- Тигренок на вид не худой, а достаточно упитан, что говорит о том, что мать скорее всего где-то рядом. Причем чем тяжелее условия для копытных, тем благоприятнее они для полосатых хищников. В глубокоснежье ему гораздо легче поймать добычу - чем глубже снег, тем упитаннее тигры, - сообщили в комитете охотничьего хозяйства Хабаровского края.

На место съемки полосатого котенка выезжали специалисты. Они обследовали территорию, но после снегопада следов тигров обнаружить не удалось.

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