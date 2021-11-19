«Для них это как конфета»: за минувшую неделю тигры убили четырех собак в Хабаровском крае

Собака - желанная добыча для амурского тигра Фото: Влад КОМЯКОВ

Домашние животные всегда находятся под угрозой, если рядом тайга. Амурские тигры любят полакомиться собаками, а волки часто вступают с ними в конфликт. Собака на привязи - это всегда искушение для дикого зверя в зоне его обитания.

В период с 11 по 18 ноября в населенных пунктах Хабаровского края - селах Челны, Малышево, Петропавловка и Дада амурским тигром были убиты четыре собаки. Также амурский тигр заходил в село Лесопильное, его наблюдали рядом со школой, находящейся на окраине села.

Эти случае не являются чем-то необычным, такое случается ежегодно. Основная причина этого - ошибки в содержании домашних животных.

- Собака на привязи, находящаяся на улице, не имеет возможности ни убежать, ни защитить себя, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края. - Она - легкая и желанная добыча для амурского тигра. Они очень любят охотиться на собак, для тигра собака как вкусная конфета для человека. Можно сказать, вы сами ему отдаете питомца. Если вы хотите сохранить своих животных, их необходимо держать в вольере или в помещении.

То, что тигры испытывают к домашним собакам особую тягу, известно почти каждому. Тигр может несколько дней преследовать охотника, чтобы отобрать его четвероногого друга. А уж для того чтобы съесть цепного пса, тигру и вовсе не нужно прилагать усилий.

- Сейчас поступает больше сообщений о том, что тигры посещают населенные пункты. Но это происходит каждую зиму - дело в том, что на снегу люди хорошо замечают следы. Так или иначе, необходимо соблюдать все меры предосторожности, защищать себя и своих животных. В этом году уже был случай, когда тигр задрал человека. Тигр не считает человека добычей, но может пойти на конфликт, если человек находится на его территории. Сейчас есть даже целые наборы индивидуальной защиты: фальшфейеры, сигнальные ракеты. Точно такими же средствами пользуются при работе работники комитета охотничьего хозяйства, это действительно помогает. Но люди обязаны сами заботиться о своей безопасности, находясь в ареале обитания тигра, - объясняет Юрий Колпак.

По его словам, зачастую люди беспечно относятся к предосторожности, оставляя псов на привязи посреди тайги, на неогороженной территории.

Что касается заходов тигра в населенные пункты, пока что количество таких случаев находится в пределах нормы.

- Возможно, этой зимой такие случаи участятся, поскольку африканская чума свиней сократила популяцию дикого кабана. А именно кабан является основной добычей тигра. Но пока это только прогнозы, - говорит Юрий Колпак.

Комитет охраны природных ресурсов напоминает, что в ареале амурского тигра жизненно необходимо соблюдать рекомендации охотоведов. Небрежное отношение к соседству с тигром может привести к трагическим последствиям.

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