Властное «мяу»: тигр Гром из ЕАО изгнал своего «президентского» отца и вышел поболтать в лес

Гром любит обходить свои владения и неоднократно попадает в объективы фотоловушек Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Фотоловушка в заказнике в ЕАО сняла уникальные кадры – на видео попал грозный рык амурского тигра. Да не какого-то безымянного, а легендарного Грома, который целиком и полностью оправдывает свою кличку. Услышав властный рев, забыть его вряд ли получится.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» ПАПА И ЗВЕЗДНАЯ МАМА

Тигр Гром – сын именитых родителей. Его мать – редкая кошка Светлая, которая в 2013 году совсем маленькой осталась сиротой и попала на реабилитацию. Позже к ней присоединились другие сородичи со схожей судьбой. Среди них был статный красавец Борис, который через несколько лет завоюет гордую Светлую.

Тигры успешно прошли реабилитацию, научились охотиться и доказали, что в дикой природе не пропадут. В 2014 году пришла пора отпускать окрепших редких хищников. Борис оказался в числе полосатых счастливчиков, которых возвращал в дикую природу Владимир Путин.

На некоторое время пути Бориса и Светлой разошлись, но судьба вновь свела их в 2019 году в ЕАО. Краснокнижные хищники создали пару и в начале 2020-го стали родителями. Светлой не удалось долго прятать малыша и вскоре пользователи соцсетей выбрали для него имя – Гром.

«СЛЫШАЛ В ЖИВУЮ, ЧУТЬ НЕ…»

Гром показал свой тигриный характер сразу. Уйдя из под опеки матери, он стал планомерно отбирать территорию у своего отца. Сначала специалисты решили, что Борис сокращает свой участок в угоду молодняка. Но в сентябре 2021 года стало понятно, что Гром изгнал папу и стал единоличным владельцем территории, на которой живет минимум три тигрицы – Лазовка, Филиппа и его мать - Светлая.

Гром любит обходить свои владения и неоднократно попадает в объективы фотоловушек. Полосатый зверь может без стеснения прощеголять перед камерами грязным или пометить территорию на видео. Излюбленный прием Грома – грозный раскат, которым он объявляет: «Хозяин здесь я». Рык тигра пробирает до костей, послушайте сами.

- Просто послушайте это властное «мяу»! Как мы уже знаем, тигр Гром единолично занял участок сразу с тремя самками. Этот парень не из тех, кто шутит, - сообщили в Центре «Амурский тигр».

По словам специалистов, услышать тигриные разговоры – большая удача. У полосатых котов репутация молчунов и не многие люди могут похвастать тем, что слышали рык хозяина тайги.

- Слышал вживую в тайге. Чуть не… - пишут пользователи соцсетей.

- Имя свое оправдал.

- Молодец! Показал всем, кто в лесу хозяин.

Амурский тигр - самый крупный на планете. На Дальнем Востоке обитает самая большая популяция этого полосатого зверя. В регионах ДФО живут порядка 580 особей. Амурский тигр занесен в Красную книгу РФ в статусе «исчезающий» и охраняется международными договорами.

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