Редкие кадры знаменитого тигра Грома привезли специалисты из труднодоступных уголков ЕАО

Тигр Гром - сын именитых родителей Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Охотоведы ЕАО привезли уникальные фото легендарного тигра Грома. Кадры были сделаны в удаленных уголках тайги. Судя по фото, полосатый зверь здоров и чувствует себя вполне неплохо.

ЗНАТНЫЙ РОД

Тигр Гром - сын именитых родителей. Его мама - краснокнижная кошка по кличке Светлая. В 2013 году она совсем малышкой осталась сиротой и едва не погибла. Умирающую тигрицу заметили люди, и хищница отправилась в центр реабилитации.

Позже к Светлой присоединились другие сородичи. Среди них был будущий «муж» кошки - красавец-тигр Борис. Полосатые хищники успешно прошли курс реабилитации, показали свои охотничьи навыки и доказали, то смогут выжить в дикой природе. В 2014 году пришла пора выпускать тигров на волю. Борис попал в число счастливчиков, которых провожал в тайгу Владимир Путин.

На какое-то время судьба развела Бориса и Светлую. В 2019 году в ЕАО давние знакомые встретились и образовали пару. Уже в начале 2020-го тигрица показала своего первенца. Игривого малыша тут же окрестили Громом за его громкий рык.

На свежих кадрах редкого кота застали за променадом по тайге Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Свой характер Гром показал сразу, как ушел из-под опеки матери. Он стал планомерно отбирать территорию у отца и в итоге совсем выселил его с участка. Молодой тигр стал полноправным владельцем угодий, на которых обитает минимум три самки: Лазовка, Филиппа и его мать - Светлая.

КРАСИВ В ЛЮБОМ ОБЛИЧИИ

- Специалисты вернулись из очередной поездки в места обитания амурского тигра в Еврейской автономной области. В ходе этого мониторинга им удалось добраться до самых удаленных уголков, куда в ходе нескольких предыдущих визитов «пробиться» не получалось, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Гром любит обходить свои владения, напоминая зверям грозным рыком, кто здесь хозяин. Тигр может без стеснения прощеголять перед камерами грязным или пометить территорию на видео. Для соцсетей Гром - звезда. Пользователи восхищаются тигром, несмотря на то, в каком виде он предстает перед камерами.

Гром любит обходить свои владения Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

На новых кадрах, сделанных в мае 2021 года, редкого кота застали за променадом по тайге. Гром прошел мимо фотоловушки, даже не обратив внимание на непривычную для тайги вещь.

- Какой красавец! - пишут люди в комментариях в соцсетях.

- Обожаю этого тигра. Властный, могучий - идеальный представитель своего вида.

- Просим больше фото и видео Грома.

Кстати, Грома считают отцом третьего выводка Светлой. В канун Нового года тигрица показала двух милых малышей. Пока твердых доказательств отцовства Грома у специалистов нет.

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