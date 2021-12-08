Деловая киса: важного тигра встретили автомобилисты в Хабаровском крае

Вслед уходящему величественному животному автор видео вымолвил: «Красавец» Фото: Влад КОМЯКОВ

Увидеть амурского тигра в дикой природе - большое везение, и людям, которым это удалось - посчастливилось. Естественно, речь идет о безопасной встрече, когда человек защищен, а полосатый хищник здоров, сыт и предпочитает держаться на расстоянии от людей. Около месяца назад свидетелями прогулки тигра стали автомобилисты в Вяземском районе.

ТИГРИНЫЕ ДЕЛА

Историческую встречу счастливчики сняли на видео, которое опубликовали в социальных сетях. На кадрах краснокнижный зверь идет по заснеженному полю в сторону леса. Среди пробивающейся сквозь сугробы рыжей травы тигр вполне может спрятаться - окрас хищника служит отличной маскировкой. Вслед уходящему величественному животному автор видео вымолвил: «Красавец».

- Люди увидели тигра издалека, а сам хищник, возможно, даже не подозревает, что его заметили. Он просто идет по своим делам и никого не трогает, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Стоит отметить достойное поведение людей. Они не стали обращать на себя внимание краснокнижного зверя и преследовать его. Тигры хоть и побаиваются человека, но, видя для себя угрозу, могут убить или нанести непоправимый вред здоровью людей. Поэтому, встретив полосатого зверя в дикой природе, необходимо закрыться в машине (или в надежном помещении) и снять хозяина тайги на память на видео.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно, и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.

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