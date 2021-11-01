Полосатый хищник забрался в тайгу на берегу холодной бухты Врангеля Фото: Сергей БАЛАНОВ

Амурский тигр, который поразил ученых в Хабаровском крае, наделал еще больше шуму. Напомним, что редкий кот стал одним из самых северных в истории. Полосатый хищник забрался в тайгу на берегу холодной бухты Врангеля, где не живут его сородичи.

Тигр отметился в устье протоки Попковская, впадающей в реку Уда Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Уникальные кадры самого северного амурского тигра в Хабаровском крае были получены несколько недель назад. На вид здоровый, крепкий и упитанный краснокнижный кот отметился в объективе фотоловушки. Хорошее физическое состояние зверя говорит о том, что он успешно находит себе пропитание, несмотря на небольшой рацион.

- Накануне следы большого кота нашел местный житель в устье протоки Попковская, впадающей в реку Уда. Предположительно, они принадлежат тому самому тигру, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Накануне следы большого кота нашел местный житель Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Координаты говорят о том, что зверь прошел в нескольких десятках километров от села Чумикан (Тугуро-Чумиканский район). Место находится на 19 минут севернее точки, где ранее его сняла фотоловушка.

Обычно тигры не уходят так далеко, и дело не только в ограниченном рационе или отсутствии сородичей. На это есть вполне физиологические причины. Амурский - самый северный подвид тигра, и выживать в морозах и сугробах ему помогают двойной мех и толстая жировая прослойка. Но даже у такой «брони» есть предел.

Продвижению тигра на северо-запад существует несколько причин. Возможно, первопроходец - молодой самец, который отправился на поиски своего участка, либо зверь, который лишился территории из-за притеснений со стороны сородичей. Не исключено, что в тигриное странствование природа заложила большой смысл. Это обеспечивает естественное расселение и генетическое разнообразие популяций.

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