Поедает домашних собак: амурский тигр терроризирует села в Хабаровском крае

Отлавливать хищника не будут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грациозный редкий хищник повадился столоваться в огородах Хабаровского края. В нескольких поселках района имени Лазо уже несколько дней подряд замечают амурского тигра. Хищник, как водится, приходит сюда за легкой добычей - утащить сидящую на привязи собаку для него самый простой способ прокормиться. В Сети разошлись кадры из села Золотого, где, встав утром, местные жители недосчитались очередной собаки, от домашнего животного остались только следы крови и пустая цепь.

На видео жители преследуют хищника на машине и рассчитывают, что охотнадзор поймает животное. О том, что за тигром гнались на автомобиле местные жители, в отделе сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края не знали. Как рассказал «КП» - Хабаровск» начальник отдела Юрий Колпак, отлавливать хищника не будут.

- О том, что селяне гоняются на машине за тигром, мне неизвестно. А то, что тигр выходит в поселок Золотое, и не только в Золотое, он во многих поселках появляется, я в курсе. Буквально вчера мне сообщили, что прямо на окраине поселка Хехцир тигра видели, но он там живет в заповеднике Большехехцирском, ничего необычного в этом нет, - говорит Юрий Колпак.

По словам начальника отдела, тот факт, что тигр выходит в поселки и давит домашних животных - явление не из ряда вон выходящее. Таким образом полосатый ищет пропитание, а взять собаку, которая просто сидит на цепи, ему проще простого.

- Нам бы хотелось, чтобы такое явление, когда тигр выходит в поселок, было из ряда вон выходящим для жителей, чтобы тигр не появлялся, но реалии таковы, что тигр выходит за легкой добычей. Поскольку домашние животные содержатся в свободном выгуле, бегают в лес, гуляют по улицам, сидят в огородах на цепи, они тем самым привлекают диких хищников, и те заходят в поселок, - говорит собеседник.

Отлавливать животное не станут. Как отмечает Юрий Колпак, хищник так живет: когда есть легкая добыча - он ее берет, понимает, что есть еще, и приходит в село снова. В этом случае задача самих жителей обезопасить своих питомцев - не оставлять их просто на привязи, а соорудить вольеры, например.

- Отлавливать тигра мы не будем, за что его ловить? Всех тигров отлавливать тогда нужно, что ли? Конечно, нет. Тигра изымают, если он проблемный - раненый, больной, который может быть сбит машиной, внешне не видно, например, но он уже не может полноценно охотиться и идет туда, где легче взять добычу.

Амурский тигр является краснокнижным животным, регион участвует в международной программе сохранения этого вида и несет ответственность за него перед всем миром. Специалисты работают над тем, чтобы вид размножался, жил в местной тайге. То, что он приходит в села - происходит достаточно часто. Изменить ход событий могут только сами люди, лишив хищника возможности забирать домашних животных, обеспечив им безопасность в виде вольера или забора по всему периметру участка.

- Я всегда привожу пример: есть поселок Медвежий, там всего три жилых дома. Местный мужик сделал для собаки вольер из солдатских кроватей металлических. Так он своего питомца защитил, обезопасил, потому что собака ему дорога и нужна, - подытожил собеседник.

Тигр уже не первый месяц орудует на территории района имени Лазо. Хищник в населенный пункт регулярно наведывается, его замечали совсем недавно, в сентябре этого года. Целью его также были собаки.

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