«Барона полностью съел»: тигр-собакоед вышел на охоту в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хозяева собак едва выдохнули после серии нападений тигров на домашних животных, как зафиксирован очередной случай. Кровавая встреча тигра и двух собак произошла накануне в селе Таежном Хабаровского края.

СОРВАЛ С ЦЕПИ ОБОИХ

В Сети начали распространяться кадры якобы с 49 километра. Так в обиходе называют село Таежное в Хабаровском крае. Судя по происходящему на видео, в село вновь зашел тигр и растерзал двух собак.

- Вот он его разодрал полностью, а того вообще съел. Вот он его тащил, там с цепи сорвал. Здесь его задавил. Второго тоже с цепи сорвал. Барона полностью всего съел. Ушел через забор, - комментирует автор видео, указывая на следы, оставшиеся на снегу.

От видео бросает в дрожь. И хотя самого действия нет, последствия встречи домашних псов с тигром пугают. Повсюду ошметки, разорванные ошейники, снег окроплен кровью. Официального подтверждения тому, что видео было снято именно в Хабаровском крае, пока нет. По одной из версий, жуткое ЧП произошло в поселке Таежный Приморского края.

ОФИЦИАЛЬНО

В Хабаровском крае о приходе тигра рассказали в правительстве. Однако подтвердить подлинность видео не могут.

- Было сообщение из Таежного о том, что появлялся тигр, забрал собак. Отлавливать хищника не будем, - рассказал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

В то же время в профильном ведомстве правительства Приморского края о ситуации не знают. Информация не поступала как от местных жителей, так и от специалистов.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

ПРИЧИНЫ

Стоит понимать, что этот случай - далеко не первый в Хабаровском крае за последние годы. Тигры выходят к людям и нападают на собак из-за нехватки кормовой базы. Кабаны - основная составляющая рациона тигров. В связи со вспышкой АЧС в регионе практически не осталось кабанов. Из-за этого тигры ходят за собаками, которых легко отловить.

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