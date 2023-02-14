«Тигр в окно прыгнул и начал его давить»: зверь напал на человека прямо в доме в Хабаровском крае

Хищника пришлось застрелить, охотник пострадал. Фото: t.me/khabarray Фото: Социальные сети

Амурский тигр набросился на человека в зимовье 12 февраля. Зверь запрыгнул в дом через окно. Хищника пришлось застрелить, охотник пострадал.

ЧП случилось в районе села Арсеньево около 22:30. Тигр находился возле одного из охотничьих домиков в тайге. В этот момент в зимовье находились двое человек. Зверь запрыгнул через окно в дом и накинулся на мужчину.

- Услышал шаги, подошел к окну, тигр на него набросился и начал давить. Второй не растерялся, через зверя перепрыгнул, взял карабин и сначала в бочину стрелял, полностью выпустил в него весь рожок. Потом пытался обухом топорика ударить по голове, топорик откинул, вытащил патроны и добил его контрольным выстрелом, - рассказал в одном из мессенджеров знакомый пострадавших охотников.

По его словам, тигр погрыз человеку левую руку и шею. Охотник выжил, его доставили в больницу села Троицкое на снегоходах. Собеседник также отметил, что тигр «был тощий и голодный».

Напомним, что 8 февраля в Советско-Гаванском районе были найдены останки человека и изодранная одежда. Погибший - 56-летний охотник с Сахалина, который остановился в зимовье у реки Нельма. По одной из версий, мужчина мог стать жертвой либо тигра, либо медведя. В обстоятельствах ЧП разбирается следствие.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Потерял много крови: стало известно состояние охотника, на которого напал тигр в Хабаровском крае

Пострадавший от нападения тигра охотник находится в тяжелом состоянии в Хабаровском крае (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мог разорвать тигр: растерзанного человека и окровавленную одежду нашли в Хабаровском крае

Человеческие останки нашли возле реки Нельма в Хабаровском крае (подробнее)

Представляют угрозу для людей: массовый отлов тигров-уничтожителей собак начнется в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отловят амурских тигров, представляющих угрозу для людей (подробнее)

Гулял с мертвой собакой в зубах: мощный амурский тигр зашел на территорию детского дома в селе Найхин

В Хабаровском крае амурский тигр прошелся по территории детского дома с собакой в зубах (подробнее)