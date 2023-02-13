Мог разорвать тигр: растерзанного человека и окровавленную одежду нашли в Хабаровском крае

Растерзанное тело обнаружено в тайге 8 февраля 2023 года. Фото: t.me/VSADKE Фото: Социальные сети

В Советско-Гаванском районе найдены останки взрослого мужчины. Растерзанное тело обнаружено в тайге 8 февраля 2023 года. По данному факту проводится проверка.

Человеческие останки обнаружены в верховьях реки Нельма. Место ЧП больше походит на кровавую мясорубку: от тела остались буквально кусочки, а вся одежда погибшего изодрана в клочья. Так, на сапоге имеются следы зубов и когтей, рубашка и штаны изорваны. Вещи разбросаны на небольшом пятаке, рядом - охотничий карабин со следами крови и патроном в патроннике. Это означает, что человек не успел выстрелить.

Судя по найденному оружию и одежде, погибший был охотником. Обстоятельства смерти сейчас устанавливаются, отрабатывается версия гибели от лап хищника. Соцсети во всем обвинили амурских тигров, которые этой зимой повсеместно заходят в людские населенные пункты и нападают на собак. Однако редкий кот - лишь один из «подозреваемых», второй - медведь-шатун.

- Поступило сообщение об обнаружении останков человека. По данному факту проводится проверка, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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