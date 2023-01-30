Уничтожал собак: в Хабаровском крае поймали тигра, который держал в страхе город Вяземский

Краснокнижный зверь задавил с десяток собак. Фото: t.me/Degtyarev_Info

Амурский тигр, который несколько месяцев досаждал жителям города Вяземский, отловили. Напомним, что хищник разгуливал по населенному пункту и охотился на собак. Дикий кот совершал набеги и на соседние села, где также совершал убийства.

Тигр угодил в специальную ловушку. Фото: t.me/Degtyarev_Info

По уточненным данным, самец тигра начал заглядывать в Вяземский и его окрестности в конце 2022 года. За это время краснокнижный зверь задавил с десяток собак. Одних псов снимал с цепи, других - хватал на улицах и во дворах. Охотился в основном ночью, но страх у местных жителей от этого не пропадал.

Причем для тигра не было никаких преград - он с легкостью перебирался через заборы и без страха заходил на территорию человека. Свежие следы дикого кота находили в жилых районах с завидной регулярностью. Люди боялись отпускать на улицу своих детей, а в темное время суток старались как можно скорее добраться до дома.

Наглого тигра пытались отпугнуть охотоведы. Больше недели зверя выгоняли подальше от города, но хищник все время возвращался. В итоге тигра было решено отловить. Для этого специалисты поставили ловушку, в которую и угодил досаждавший людям краснокнижный большой кот.

Тигра осмотрят ветеринары. Фото: t.me/Degtyarev_Info

- В ближайшие часы его осмотрит ветеринарный врач и сделает заключение о здоровье.Тигра поместим в центр реабилитации диких животных «Утес», - написал в своем Telefram-канале Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Дальнейшую судьбу тигра определит Росприроднадзор.

Наглого тигра пытались отпугнуть охотоведы. Фото: t.me/Degtyarev_Info

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