«Она задушила моих малышей»: крупный амурский тигр открыл охоту в поселках Хабаровского края

Хищник задавил несколько собак в Вяземском районе. Фото тематическое Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Крупного амурского тигра заметили жители Вяземского района Хабаровского края. Хищник повадился давить домашних собак, преспокойненько сидящих на цепях в оградах. Несколько видеороликов, на которых запечатлены лишь останки домашних животных, разошлись в сети. Паблики устрашающе пишут, что тигр начал убивать.

На одном из роликов местный житель увидел кошку. Вальяжно и бесстрашно тигр вырулил из-за собачьей будки, прошелся, осмотрелся. Мужчина решил отпугнуть хищника и громко крикнул, после этого тигр покинул территорию частного владения.

На других кадрах видно, что тигр полакомился сразу двумя собаками в одном дворе. Хозяин с горечью констатировал – «двоих моих малышей пришла и задушила». Речь идет, конечно же, о собаках, на видео зафиксированы лишь два небольших тела – все, что осталось от животных.

Люди заметили тигра еще на въезде в Вяземский. Это произошло накануне вечером, на улице было уже темно. Хищник спокойно лежал на обочине дороги, казалось, его совсем не волновали проезжающие мимо автомобили, никакой реакции от него не наблюдалось. В один из моментов он даже прилег на снегу. Это заметили очевидцы и сняли на камеру.

- На въезде в Вяземский, лежит, красавец, вообще огонь! Хоть бы встал, чтоб все увидели. Красивый, ох красивый, улегся – говорят за кадром очевидцы.

Жители Вяземского не на шутку перепугались, когда обнаружили убитых собак. За один только вечер тигр подавил несколько животных. О происходящем узнали в Охотнадзоре и приняли необходимые меры.

- Недалеко от населенного пункта Вяземский в Хабаровском крае заметили амурского тигра. Охотназдор в курсе ситуации. Инспекторы побеседовали с очевидцами, а тигра отпугнули подальше от оживленной трассы, - так прокомментировали происшествие в Центре «Амурский тигр».

Как пояснял «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края, ситуация, когда тигр заходит в населенные пункты и берет собак – не редкое явление. Так хищник добывает себе пропитание. Ему гораздо проще брать добычу под носом, которая никак не защищена, а еще и ограничена цепью, чем охотиться самостоятельно.

Амурский тигр – редкое краснокнижное животное. Отлавливать или отстреливать его категорически нельзя. Выходом из ситуации Юрий Колпак считает обеспечение безопасности домашних животных. Собак лучше содержать в вольерах, а вокруг придомовой территории ставить заборы.

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