Дети умерли, мама пропала: в ЕАО ищут тигрицу, бросившую на смерть своих малышей

Тигрица была слишком слаба, и операцию бы не перенесла Фото: Центр "Амурский тигр"

Специалисты центра «Амурский тигр» сообщили о причине смерти маленькой тигрицы, которую нашли на обочине в Еврейской автономии - хищница умерла из-за закупорки пищеварительного тракта, врачам спасти ее не удалось.

Эта трагическая история произошла в декабре прошлого года, двух тигрят чуть поодаль от дороги в ЕАО заметили проезжавшие мимо люди. К несчастью, один из хищников уже не подавал признаков жизни. Как позже показала экспертиза, скончался он от истощения. Вероятно, тигрята долго голодали…

Его маленькая сестра пряталась от людей чуть в глубине леса, ее специалисты забрали в реабилитационный центр «Тигр». Хищница была сильно исхудавшей, врачи пытались выходить ее и вылечить, однако со временем тигрице становилось только хуже, она стала припадать на задние лапы.

Когда стало известно о закупорке пищеварительных органов инородными предметами, в критический момент врачи готовы были сделать ей полостную операцию, однако все же не решились на этот шаг, потому что слишком слабый организм животного не перенес бы такого вмешательства. Тигрица умерла.

За судьбой маленькой хищницы следили все неравнодушные люди. Вопрос, волновавший специалистов, был в том, кто их мать, и почему она бросила своих детей на голодную смерть.

Предположительно, тигрята были детьми Лазовки. Но бросать свое потомство тиграм не свойственно, поэтому специалисты начали искать хоть какие-то следы местонахождения матери и попытались выяснить, что же все-таки произошло.

Специалисты ищут мать, бросившую детей на погибель Фото: Центр "Амурский тигр"

- Тигрята пришли со стороны реки Амур, по которой проходит российско-китайская граница, при этом пришли одни, без матери - инспекторы обнаружили лишь следы малышей, но не взрослой особи. Крохи спустились с сопки, которая с обратной стороны падает в Амур, и дошли до места, где их и обнаружили люди. Расстояние от Амура до места обнаружения тигрят - около пяти километров, - сообщили в центре.

В ЕАО нашли следы взрослого тигра, это может быть мать тигрят Фото: Центр "Амурский тигр"

Лазовку выпустили в природу давно, в Китай она ходила не раз, причем с разными выводками. На месте, откуда в последний раз, еще за месяц до обнаружения тигрят, поступил сигнал с ошейника матери, было пусто.

Тигрицу искали по ошейнику с помощью УКВ-антенны. Этот прибор позволяет вычислить сигнал даже при севшей батарейке, но ответа так и не последовало.

- Недалеко от места обнаружения тигрят нашли относительно свежие следы взрослого тигра или тигрицы. К сожалению, они уже подтаяли, и их припорошило свежим снегом, поэтому измерить их не получилось. Предположительно, очень предположительно, это все-таки самка, - говорят в центре.

Последний раз от Лазовки поступал сигнал еще за месяц до обнаружения тигрят Фото: Центр "Амурский тигр"

Местные жители видели здесь тигра, но Лазовка ли это - неизвестно. Специалисты предполагают три варианта развития событий: по пути в Китай в период ледостава семья могла пересекать реку, но тонкий лед выдержал только детей, а мать утонула. Или же пропажа тигрицы может быть связана с самцами - на территорию тигра Грома претендует новый самец, а самку, защищавшую своих детей, могли убить.

- Тигрицу могли убить люди из мести. Лазовка задавила несколько собак в районе, и преступники могли таким образом мстить хищнику за утрату животных.

Как отметили в центре, последнюю версию сейчас проверяют правоохранительные органы. Между тем поиски Лазовки или другой кошки, которая могла оставить своих детей, все еще продолжаются.

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