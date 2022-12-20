«Пожалуйста, не умирай!»: врачи пытаются спасти найденного в ЕАО истощенного тигренка

Состояние тигрицы врачи оценивают как критическое Фото: Центр "Амурский тигр"

Ничего не предвещало такого поворота событий, но, к несчастью, это случилось - идущая, казалось, на поправку маленькая тигрица стала чувствовать себя хуже. Сейчас врачи борются за ее жизнь, однако стопроцентной уверенности, что девочка восстановится после обморожения и истощения - нет.

Речь идет о той самой маленькой тигрице, которую заметили на обочине дороги в Еврейской автономии проезжавшие мимо люди. Малышка там была не одна, неподалеку лежало тело ее умершего брата. Тигрица, казалось, охраняла погибшего, вокруг были следы хищницы, а сама она далеко не уходила, затаилась за деревьями, где ее и нашли специалисты охотнадзора и отловили.

Это произошло несколько дней назад. Малышку доставили в реабилитационный «Центр «Тигр». Врачи отмечали, что животное сильно истощено, очевидно, тигрята голодали не одну неделю. Куда делать их мать - неизвестно, предположительно, их родила Лазовка.

Тигры не бросают своих детей примерно до двухлетнего возраста, поэтому по своей воле оставить малышей на произвол судьбы Лазовка не могла, а значит, с ней что-то произошло. Но факт остается фактом - один тигренок умер от голода и холода, вторая сейчас находится на грани жизни и смерти в центре.

Когда ее туда привезли, она начала есть и много спать. Но спустя два дня малышке стало хуже. Как отметили сотрудники центра, при обморожении последствия могут сразу не проявиться, а хороший аппетит тут нельзя рассматривать как гарантию поправки. Кости у малышки были целыми, судя по рентген-снимкам, а значит, все дело во внутренних органах, возможно, с ними были проблемы.

- Тигренок в критическом состоянии, вводим лекарства. Нас настораживает, что у него проблемы с конечностями, он припадает на задние лапы. Может быть, это связано с атрофией мышц (из-за истощения), а может, с повреждением внутренних органов - они беспокоят, и он как бы съеживается, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

Центр регулярно сообщает о состоянии малышки. Небезразличные дальневосточники переживают, желают скорейшего выздоровления и не теряют веры, что маленькая хищница выкарабкается.

В том, что тигрята стали жертвами обстоятельств - сомнений нет. Им не было еще и полугода, когда они остались одни в дальневосточной тайге. Найти себе пропитание самостоятельно в таком возрасте тигры еще не могут, и тогда происходит подобное - они просто-напросто не выживают.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Много спит и плотно ест: стало известно о состоянии тигрицы, спасенной в ЕАО

Спасенная в Еврейской автономной области тигрица идет на поправку(подробнее)

Выжила только девочка: в ЕАО обнаружили тело умершего тигренка, которое охраняла сестренка

В ЕАО нашли тело умершего от голода тигренка(подробнее)